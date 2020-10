Madí, Vendrell i Soler, tres llestos molt llestos

"Tocada de collons, subnormal polític profund, tros de carn, o un punt de desequilibrat" són entre d'altres complits, les frases que dos dels tres ideòlegs "executius" de l'independentisme del negoci dedicaven als seus "amics" polítics, segons consta en les investigacions realitzades per la Guàrdia Civil que estan en poder del jutge Aguirre que instrueix el cas. Els autors d'aquestes frases tan exemplaritzants són David Madí i Xavier Vendrell. El primer, home d'Artur Mas, pertany a la burgesia catalana i el segon exmembre de Terra Lliure que va arribar a ser conseller de la Generalitat per ERC. Els dos van estar un temps, aparentment, allunyats de la política i es van dedicar a l'empresa privada: Madí va estar en consells d'administració de grans empreses i paral·lelament amb discreció tenia els seus propis negocis. Vendrell, un personatge agre no va tenir tant èxit empresarial fins fa uns pocs anys.









Amb el canvi ideològic d'Artur Mas al passar-se a l'independentisme-alguns diuen que va ser Madí qui el va portar a aquest terreny- Madí i Vendrell, en la penumbra --però manejant els fils-- van aprofitar l'entusiasme popular que havien aconseguit els partits de l'arc "independentista" per treure profit econòmic del mateix. Les dues potes de banc van incorporar a un tercer per portar l'estratègia mediàtica i les relacions "internacionals", es tracta de l'empresari de comunicació Oriol Soler, un altre independentista per la pasta. Un trio d'allò més variat i perillós. "El poder està bé, i l'estupidesa és, en general, inofensiva. Però el poder i l'estupidesa junts són perillosos" esmentava l'escriptor nord-americà Patrick Rothfuss.





Diuen que la política fa estranys companys de llit, està comprovat que és així. Què tenen en comú Madí i Vendrell? Aparentment res: un és fi i classista, viu a la zona "noble" de la ciutat i es relaciona amb gent poderosa als quals no té accés el seu company de "malifetes", mentre que Vendrell viu a Sant Joan de Espí, és més bé rude, les seves teories ideològiques no coincideixen i no obstant això han estat capaços d'entendre's. Està clar que són els diners els que els uneix, que no entenen d'ideologies ni pàtries, ni en aquest cas d'ètica.





Les converses que figuren en mans del jutge Aguirre, si són certes, que sembla ser que sí, obren un nou capítol en aquesta tragèdia que viu Catalunya, on uns quants "xoriços" sense escrúpols, emparant-se en el patriotisme, embolicant-se en la bandera, i ocults entre bambolines han estat capaços de prendre'ls el pèl a milers de persones que s'han cregut els missatges, les promeses i el full de ruta de Mas, Puigdemont, Junqueras i companyia. Mentre els tres elements -alguns més, no ens enganyem- feien els seus bons negocis entre amenaces, prepotència i falta de vergonya.





La pregunta que es fan moltes persones és: ¿Per això volen la independència de Catalunya? És evident que sí. Controlar les institucions, els grups socials, l'economia, la justícia i fins al Barça és la millor manera de convertir Catalunya en la seva finca particular on puguin campar al seu aire. Quina pena que la política tingui a aquests elements a les seves files. Així es dinamita la confiança en els polítics i en la democràcia. Que alguns no vagin dient per aquí que això és un atac més a l'independentisme, on hi ha bona gent que s'ho creu, però altres deixen molt a desitjar. Els xoriços no deixen de ser xoriços, només els diferencia la procedència. A la fi, com l'escriptora canària Eivissa Melián deia,"l'ésser humà és un mer mortal amb defectes i virtuts, i no adquireix entitat divina pel fet d'ocupar un càrrec públic", però alguns estan tan posseïts que fins s'ho creuen. Madí, Vendrell i Soler, tres llestos molt llestos. Que s'ho facin mirar ERC, JXC i fins al PDeCAT.