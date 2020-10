Quatre anys i mig de presó per a un guàrdia civil que es va inventar multes contra un veí per enemistat

El Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) ha confirmat la pena de quatre anys, sis mesos i un dia de presó a l'agent de la Guàrdia Civil de Trànsit de Almeria identificat com AEML per haver multat en al menys dues ocasions a un veí amb el qual mantenia una enemistat per les queixes que aquest li havia traslladat davant el soroll provocat per unes obres que es feien al pis superior i que l'acusat considerava "molestes".









La Sala assenyala després de l'apel·lació interposada per la defensa de l'acusat que les proves aportades en el judici van permetre desvirtuar la innocència de l'agent, de manera que ratifica la decisió d'origen al considerar que va cometre un delicte continuat i consumat de falsedat en document oficial a través dels butlletins amb els que va interposar multes fictícies.





En concret, l'Alt Tribunal andalús apunta que les dues denúncies que van ser objecte de la denúncia situaven el lloc de les infraccions "en un lloc diferent" al ocorrien els fets, ja que fins i tot una d'elles escapava a la jurisdicció l'agent , a l'haver-se produït en el nucli urbà i no en una carretera general. Igualment, té en compte la proximitat de les dates dels butlletins --11 de març i 7 d'abril de 2011-- per agreujar el delicte per la seva continuïtat en el temps.





La sentència ratificada imposa a més a l'agent una multa de 2.706 euros i l'inhabilita per a l'exercici d'ocupació o càrrec públic en qualsevol cos policial, ja sigui d'àmbit estatal, autonòmic o local, per temps de quatre anys i un dia al considerar autor d' un delicte continuat de falsedat en document oficial comès per funcionari públic.





En la seva sentència, la Secció Tercera de l'Audiència Provincial detallava a través dels fonaments que la raó última de "il·lícit procedir" del funcionari es va deure a la seva "enemistat o animadversió per picabaralles veïnals" amb el conductor habitual del vehicle denunciat, amb qui sobre febrer de 2017 va mantenir una discussió en relació a unes obres a la vivenda en què l'agent el va advertir de la seva condició i li afegia que "ja li agafaria" i que "anava a caure".





Així, va anar al mes següent quan una nit l'agent patrullava pel quilòmetre 1.500 de la carretera Al-3300 a l'ésser requerits per la central a l'haver-se produït un accident de circulació amb dos vehicles implicats a prop de la localitat de Sant Agustí, terme municipal de l'Ejido.





Va ser llavors quan l'acusat "deliberadament" va incoar aquest mateix dia dos expedients de trànsit referents al vehicle que conduïa el seu veí. El primer d'ells consignava com a hora de la infracció les 22.15 i com a fet denunciat "no respectar els senyals dels agents de l'autoritat que regulen la circulació", mentre que el segon, amb la mateixa hora denunciava "no haver-se sotmès el vehicle ressenyat a la inspecció tècnica de vehicles establerta

reglamentàriament ".





En tots dos butlletins es va fer constar que el lloc de tals infraccions va ser al quilòmetre 12,800 de la N-344, és a dir, la carretera que uneix El Toyo amb la ciutat d'Almeria. Va ser l'acusat qui va omplir els dos expedients encara que un d'ells figura com denunciat pel seu company, qui "va confiar en tot moment en el que l'acusat havia reflectit en els dos butlletins".





El tribunal va donar per provat que aquesta circumstància que en realitat "no s'havia produït" ja que "a l'hora indicada en els dos expedients els agents de Trànsit circulaven amb el vehicle oficial en direcció a punt de l'accident fent-ho en sentit oposat al lloc ressenyat als butlletins de denúncia ".





"És materialment impossible la seva personació en els dos llocs en les hores indicades ja que entre el lloc de l'accident i el consignat en els butlletins de denúncia intervenen 55 quilòmetres, i per fer aquest recorregut en 16 minuts va haver de circular a més de 200 quilòmetres per hora, velocitat mitjana impossible per a un vehicle policial fins i tot en conducció prioritària amb els distintius d'emergència activats ", van estimar els jutges.





ACTUAR EN CASC URBÀ





La segona multa va tenir lloc el 7 d'abril, quan l'acusat i el seu company van estacionar entre les 4,30 i 5,00 hores de la matinada a les proximitats de l'habitatge del perjudicat, a prop de l'Avinguda dels Jocs Mediterranis. Quan va veure que sortia de casa per anar al seu treball, "va posar en marxa el cotxe policial, es va situar en paral·lel" i "va procedir a donar-li l'alt" al seu veí.





Va ser així com va interposar altres dues sancions a les 5.17 hores per "no haver-se sotmès el vehicle ressenyat a la inspecció tècnica periòdica establerta reglamentàriament" i per "no utilitzar el conductor d'el vehicle el cinturó de seguretat o sistema de retenció homologat, correctament cordat".





No obstant això, l'acusat va actuar "de manera deliberadament incorrecta" ja que la intervenció es va produir a l'Avinguda dels Jocs de la Mediterrània que, "per tractar-se d'via urbana, és competència exclusiva de la Policia Local, fent constar fal·laçment en els butlletins com lloc de la infracció la carretera N-344, quilòmetre 13 que com a via interurbana seria competència de la Guàrdia Civil de Trànsit ".





"Tot i que les dues infraccions denunciades són certes, i així ho va admetre el conductor d'el vehicle denunciat (...) l'acusat era coneixedor que no podia actuar en via urbana i, per tal motiu, va alterar el lloc de la intervenció, consignant mentidera i deliberadament una carretera nacional ", destaca la sentència d'origen.





Per al tribunal els fets constitueixen diversos actes de falsedat documental en moments temporals propers, amb tot just un mes de diferència entre les actuacions, "obrant l'acusat en execució d'un pla preconcebut que no era altre que perjudicar el seu conveí, en represàlia per les diferències que tots dos mantenien per unes obres "que l'acusat" considerava molestes ".