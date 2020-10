Isabel San Sebastián: "El meu nou llibre és un relat de supervivència, amor, lleialtat, coratge, amistat i crueltat"

Sant Sebastian és filla d'un diplomàtic espanyol. Després de llicenciar-se en Ciències de la Informació per la Universitat Complutense de Madrid, es va incorporar a el diari La Gaceta del Nord, de Bilbao. I després va passar a escriure a la revista Època i el Diari ABC fins al 2000.













Els seus primers contactes amb el món de la televisió van ser de la mà de Jesús Hermida. En Televisió espanyola, va presentar un programa d'entrevistes El tercer grau (que es va estrenar amb una entrevista a Ana Botella, esposa del llavors President de Govern José María Aznar) a més de col·laborar amb l'informatiu matinal Los desayunos de TVE.





En els últims anys ha col·laborat en programes com El cascabel (2013-actualitat), Más claro el agua (2013-actualitat) i La marimorena (2013-actualitat) a 13tv, Amigues i conegudes (2014-2018) a La 1, Més Madrid (2015) de Telemadrid, Un temps nou (2015) a Telecinco i diversos programes d'esRadio.





A més dels seus assajos polítics, té molt èxit escrivint novel·les històriques com La visigoda, Astur, El regne llunyà o La pelegrina.





Ara presenta en societat " Les campanes de Santiago" el seu projecte més ambiciós: l'apassionant aventura de la Reconquesta a la Compostela de l'any 997 del nostre Senyor, on Almanzor, "l'Assot de Déu", es disposa a destruir la ciutat de l'apòstol Santiago, far de la Cristiandat hispana i destí d'un camí de pelegrinatge secular. Un relat ben embastat i documentat que et deixa sempre amb ganes de saber què passa en el següent capítol. Ideal per degustar cada dia i poc a poc.





L'autora ha concedit a CatalunyaPress una entrevista per parlar sobre aquesta nova aventura editorial.

























Què escriuria Isabel San Sebastián de si mateixa?

Mare, àvia, filla, lliure, escriptora, periodista, curranta nata, impacient, somiadora, solitària, amant de la mar Cantàbric, dels boscos, dels llibres i de la dansa.





Per a qui escrius i què vols produir en el lector?

Escric per ser llegida, per compartir les meves aventures, per despullar les meves emocions més ocultes, els meus anhels i les meves debilitats; aquests que mai mostraria públicament a través dels mitjans de comunicació. També per defensar els meus principis i les meves conviccions, que estan presents en totes les meves novel·les. I, sobretot, per gaudir i fer gaudir als meus lectors. M'ho passo molt bé escrivint, construint màquines de el temps de paper i viatjant en elles per les pàgines de la nostra Història. Què persegueixo? Aconseguir que els lectors s'embarquin amb mi, es deixin atrapar per la trama i s'oblidin de tot. Si a l'acabar els queda un pòsit de coneixement històric i / o la curiositat suficient per aprofundir en el coneixement d'un determinat període, encara millor.





Què va a trobar el lector en la teva nova novel·la històrica "Les campanes de Santiago"?

Una aventura trepidant que enganxarà des de la primera pàgina, garantit. Una història de la Història, protagonitzada per una jove parella de gent comuna, del poble pla, les vides es veuen truncades per la brutal ràtzia perpetrada per Almanzor contra la ciutat de Santiago de Compostel·la l'any 997 del nostre Senyor. Un relat de supervivència, amor, lleialtat, coratge, amistat i també crueltat, que es desenvolupa en l'escenari llegendari de l'Espanya de finals de segle X.





Què té Santiago de Compostel·la que ha t'ha inspirat diverses novel·les?

Aquesta és la segona, i transcorre igualment a Còrdova i el litoral asturià. Tota la geografia espanyola està plena de llocs emblemàtics, però pocs arriben a la importacia de Santiago de Compostel·la, destinació d'un camí de pelegrinatge secular determinant no només pel seu caràcter d'autopista cultural formidable, sinó per la seva condició de cordó umbilical amb Europa quan aquí es lliurava una duríssima batalla entre cristians i musulmans. Santiago, a més, traspua màgia i misteri per tots els seus carrers.













Isabel San Sebastián autora de "Les Campanes de Santiago".





Per què t'has tornat a decantar per escriure una altra novel·la històrica?

Perquè m'apassiona la història i m'apassiona la literatura. La novel·la històrica és la fusió perfecta entre aquestes dues passions. Em permet aprendre i gaudir moltíssim i, per si no n'hi hagués prou, és una passió compartida amb un nombre creixent de lectors, que m'han convertit en l'autora del gènere més llegida d'Espanya. Un altíssim honor i una enorme responsabilitat.





Com va ser la teva arribada al món editorial? Quins consells li donaries als escriptors novells?

En el meu cas va ser gairebé casual. Em vaig topar amb una història que en va cridar l'atenció a Astúries, la dels anomenats "reis ganduls", el meu amic José Luis Balbín em va desafiar a escriure una novel·la, jo vaig acceptar el repte (gairebé sempre accepto els reptes) i va néixer La Visigoda, primera d'una llarga sèrie dedicada a la Reconquesta que no ha deixat de proporcionar-me alegries. Jo el vaig tenir més fàcil a el principi per la meva condició de periodista em va obrir les primeres portes editorials. Ara hi ha la possibilitat d'autoeditar, cosa que llavors no era possible. En tot cas, quan hi ha determinació i una bona idea, sempre es troba el camí.





Si hagués de donar un consell, seria el de llegir molt abans de seure a escriure. En la meva biblioteca hi ha més de 6.000 títols, gairebé tots llegits, alguns més d'una vegada. Cal aprendre dels grans i de la vida, que sempre acaba sent la millor mestra.