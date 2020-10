"Mort a França" i "decapita el blasfem": musulmans de tot el món declaren la guerra a Macron

Desenes de milers de manifestants, des del Pakistan fins al Líban i els territoris palestins, van descarregar la seva fúria contra França el divendres, mentre el vot de el president francès de protegir el dret a caricaturitzar el profeta Mahoma continua sacsejant a el món musulmà.









Una multitud a Bangla Desh va cremar una efígie de president mentre una manifestació a Islamabad, capital del Pakistan, es tornava violenta, amb pedres llançades a la policia i gas lacrimogen per controlar la multitud. Macron va defensar la llibertat d'expressió i va condemnar la violència islamista a principis d'aquest mes després de la decapitació d'un mestre a París que va mostrar als alumnes una caricatura del profeta Mahoma, el que va provocar una reacció violenta a tot el món musulmà.





El ministre de l'Interior francès, Gerald Damarnin, va assegurar que França és el llar de la comunitat musulmana més gran d'Europa i estava involucrada en una guerra contra la ideologia islamista, pel que era probable que es produïssin més atacs.





¿Com s'atreveixen a faltar el respecte AL NOSTRE PROFETA?





A el menys 40.000 persones van omplir els carrers de Dhaka per condemnar el líder francès després de les oracions de divendres, la segona protesta contra la França de la capital de Bangla Desh en cinc dies.





"Tots som soldats del profeta Mahoma", va corejar la multitud. A més, els manifestants van demanar un boicot als productes francesos i alguns van cremar cremar imatges de el president francès. Multituds més petites es van reunir davant de centenars de mesquites en altres parts de la capital i en tot el país.





"França està insultant als dos mil milions de musulmans del món. El president Macron ha de disculpar pels seus crims", va dir Gazi Ataur Rahman, un alt líder d'Islami Andolan Bangla Desh, un dels partits polítics que convoquen les protestes.





A la capital del Pakistan, Islamabad, al voltant de 2.000 manifestants van marxar cap a l'ambaixada francesa, apartant els contenidors de transport que havien estat col·locats per bloquejar el seu camí.





La multitud cridava "expulsem als gossos francesos" i "decapita el blasfem". "Com s'atreveixen a faltar-li el respecte al nostre profeta? Com musulmà, estic disposat a sacrificar el meu cap per l'honor del profeta. Un musulmà pot sacrificar el seu cap i també pot tallar el cap del blasfem", va dir Rasheed Akbar, un comerciant de 34 anys. que es va unir a la multitud.





Altres 10.000 persones van marxar per Karachi, la ciutat més gran del Pakistan, després de les oracions de divendres. Es tractava d'una processó per commemorar l'aniversari del Profeta, però que va acabar sent una mostra altra mostra d'ira cap a França.





A la ciutat oriental de Lahore, milers de fidels que celebraven el Mawlid, l'aniversari del profeta Mahoma, van sortir als carrers cantant consignes contra França, aixecant pancartes i obstruint les carreteres principals en el camí cap a un santuari sufí. En Multen, milers més van incendiar imatges de Macron i van demanar al Pakistan que trenqués els lligams amb França i boicotegés els productes francesos.





El primer ministre Imran Khan va acusar Macron d'atacar la fe musulmana i va demanar als països islàmics que treballin junts per contrarestar el que ell va anomenar una creixent islamofòbia als països europeus.





Uns centenars de manifestants a la capital del Líban, Beirut, van acudir en massa a Palais des Pins, la residència oficial de l'ambaixador francès al Líban, però van trobar el seu camí bloquejat per files d'antiavalots.





Agitant banderes blanques i negres amb insígnies islamistes, els activistes islamistes sunnites van cridar: "Al teu servei, oh profeta de Déu". Alguns van llançar pedres a la policia que va respondre amb gasos lacrimògens.





A Jerusalem, centenars de palestins van protestar contra Macron enfront de la Mesquita Al-Aqsa, el tercer lloc més sagrat de l'Islam, cantant: "Amb les nostres ànimes i amb la nostra sang ens sacrifiquem pel nostre profeta Mahoma". Alguns joves es van barallar amb la policia israeliana quan van sortir de l'esplanada cap a la Ciutat Vella. La policia israeliana assegura que va dispersar la manifestació i va detenir tres persones.





Es van produir molts més disturbis a la Franja de Gaza, on el grup militant Hamàs va organitzar manifestacions contra França a mesquites en tot el territori que controla. Fathi Hammad, un funcionari de Hamàs, es va dirigir a una manifestació al camp de refugiats de Jabaliya i va prometre "romandre units per enfrontar aquesta ofensiva criminal que danya la fe d'uns 2 mil milions de musulmans", referint-se a les representacions del profeta musulmà . Ha reiterat la crida de les autoritats de Hamàs als palestins perquè boicotegin tots els productes francesos.





Els crits de "Mort a França" també van ressonar a la capital de l'Afganistan, Kabul, i en diverses altres províncies, mentre milers omplien els carrers. Els manifestants van trepitjar els retrats de Macron i van demanar als líders afganesos que tanquessin l'ambaixada francesa, detinguessin les importacions franceses i prohibissin als ciutadans francesos visitar el país. A la província occidental de Herat, els manifestants van hissar una efígie de Macron en una grua i la van calar foc.





El primer ministre del Pakistan, Imran Khan, acusa el president francès Macron de 'atacar l'Islam'. La dura postura de Macron sobre l'extremisme islàmic ha provocat denúncies de diversos països musulmans. L'oficina de president turc, Recep Tayyip Erdogan, va prometre prendre "mesures legals i diplomàtiques" per la caricatura, mentre que l'emissora NTV de país va dir que Ankara havia convocat a un diplomàtic d'alt rang de l'ambaixada francesa.





El líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei, va qualificar la defensa de Macron de les publicacions com un "acte estúpid" i un "insult" als que van votar per ell. Fins i tot a l'Índia, els líders musulmans van demanar un boicot als productes francesos. A Mumbai, es van enganxar en voreres i carreteres uns 100 cartells que mostraven a Macron amb una bota a la cara i ho cridaven "dimoni". Els cartells van ser posteriorment retirats per la policia.





FRANÇA ELEVA EL NIVELL DE SEGURETAT





França va elevar la seva alerta de seguretat a el més alt nivell el dijous després que un home que empunyava un ganivet i cridés "Allahu Akbar" (Déu és el més gran) va decapitar a una dona gran en una església i va matar dues persones més abans que li disparessin i l'hi portessin. per la policia.





"No cedirem terreny", va dir Macron davant de l'església a la ciutat de Niça a la Riviera francesa, prometent desplegar milers de soldats més per protegir llocs com a llocs de culte i escoles. França havia estat atacada "pels nostres valors, pel nostre gust per la llibertat, per la capacitat en el nostre sòl de tenir llibertat de creences", va afegir.





Els investigadors francesos van dir que l'home sospitós de dur a terme l'atac de Niça era un tunisià nascut el 1999 que havia arribat a Europa el 20 de setembre a Lampedusa, una illa italiana davant de Tunísia que és el principal punt de desembarcament de migrants de Àfrica.





LÍDERS AUSTRALIANS i hindús DONEN SUPORT A FRANÇA





Mentrestant, diversos líders d'Àsia van expressar el seu suport a França després de l'atac a l'Església el dijous, l'aniversari del profeta. "És l'acte de barbàrie més cruel, covard i cruel dels terroristes i ha de ser condemnat de la manera més enèrgica possible", va dir el primer ministre australià Scott Morrison.





Morrison havia expressat el seu suport a Macron, va dir als mitjans el divendres. "Compartim valors. Defensem les mateixes coses". També va condemnar com absurds els comentaris de l'exprimer ministre de Malàisia, Mahathir Mohamad, que els musulmans tingues IAN dret a estar enfadats i matar "milions de francesos per les massacres del passat".





"La llibertat d'expressió és un dret, trucar a la violència no ho és", va dir a Twitter l'ambaixadora nord-americana a Malàisia, Kamala Shirin Lakhdhir, en resposta als comentaris de Mahathir. Macron llança mesures enèrgiques contra el 'separatisme islamista' a les comunitats musulmanes





Mahathir va dir que els seus comentaris van ser trets de context, mentre que una alta figura de el govern de Malàisia, Abdul Hadi Awang, va dir que els comentaris sobre Macron no podien justificar-se.





El primer ministre de l'Índia, Narendra Modi també va expressar el seu suport a la posició de Macron i va condemnar la violència. "Condemno enèrgicament els recents atacs terroristes a França", va tuitejar Modi dijous. "L'Índia dóna suport a França en la lluita contra el terrorisme"