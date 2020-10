La mala gestió dels casos lleus o moderats de Covid-19 provoca el descontrol en la transmissió

El cap d'experts del Covid-19 de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Bruce Aylward, que va liderar una missió a Espanya per analitzar la situació del coronavirus, ha culpat la mala gestió dels casos lleus o moderats de el descontrol de la transmissió de virus.









I és que, tal com ha assenyalat, aquestes persones, que són la majoria dels infectats pel Covid-19, són a casa seva recuperant-se de la malaltia però solen sortir al carrer a comprar medicaments o aliments, de manera que no compleixen al 100 per cent la quarantena.





"Estem donant molta atenció a la malaltia greu que provoca el coronavirus però no tant als casos moderats, tot i que són la majoria. I és que, una gran proporció d'aquests casos no es aïlles correctament i així està la clau, en que no es gestionen aquests casos i per això no dominem a virus ", ha dit l'expert, per destacar la importància que les persones amb símptomes moderats, lleus o, fins i tot, asimptomàtics s'aïllin per evitar contagiar més persones.





De la mateixa manera s'ha pronunciat el director d'Emergències Sanitàries de l'OMS, Michael Ryan, que ha insistit en la necessitat que les persones contagiades per virus i els seus contactes estrets compleixin amb les quarantenes, si bé ha instat els països a ajudar a les persones a complir amb els aïllaments.