Els jihadistes de Guipúscoa reclutaven joves al comptar amb 10.000 seguidors i tenien vincles amb una altra cèl·lula

Els dos presumptes gihadistes detinguts dimecres a Sant Sebastià i Pasaia (Guipúscoa) en una operació de la Policia Nacional formaven part d'una estructura a favor d'Estat Islàmic (DAESH) que reclutava joves per a la seva adoctrinament tant físic com virtual gràcies a la " enorme capacitat "de difusió de continguts terroristes de la que gaudien a través de xarxes socials, on sumaven més de 10.000 seguidors.









Els detinguts estaven vinculats amb una cèl·lula gihadista desarticulada fa diversos anys en diferents països europeus i l'objectiu va ser cometre un atemptat l'1 de desembre de 2016 a París, segons ha informat la Policia Nacional. En l'arrest s'ha constatat que tenien nombrós material gràfic de menors combatents i d'estètica militar, "els que presentaven com a model de conducta".





La investigació de la Comissaria General d'Informació i la Brigada Provincial d'Informació de Sant Sebastià ha comptat amb la col·laboració de EUROPOL i la Fiscalia de l'Audiència Nacional. El titular de Jutjat Central número 2 ha dictat l'ingrés a presó per al considerat com a líder i la llibertat amb mesures cautelars de el segon.





En l'operació de dimecres passat es va detenir una tercera persona, tot i que després de la seva presa de declaració va quedar en llibertat. També s'han practicat quatre registres on s'ha intervingut material divers, telèfons i documentació.





La investigació s'ha prolongat durant dos anys i ha necessitat de l'anàlisi de les operacions desenvolupades a la província de Guipúscoa. Els agents han connectat els arrestats amb combatents que es van desplaçar des de Síria amb l'objectiu de cometre atemptats a Europa, especialment un planejat per l'1 de desembre de 2016 a la capital de França.