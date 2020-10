El jutge assegura que Vendrell i Madí van intentar obtenir "rèdit econòmic" del Covid

El titular de Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, assegura que l'exconseller d'ERC Xavier Vendrell i l'exdirigent de CDC i president d'Aigües de Catalunya, David Madí, suposadament van intentar treure "rèdit econòmic" de la crisi del coronavirus amb diverses actuacions amb l'administració.









En diverses actuacions consultades, el jutge afirma que Madí "ha intentat obtenir rèdit econòmic de la crisi sanitària provocada pel coronavirus. Aquests negocis van passar per activar una vegada més, els seus contactes polítics, com Víctor Cullel, secretari de Govern, o Brauli Duart, secretari general d'Interior ", càrrec que actualment ja no ocupa.





No obstant això, el jutge admet que "fins al moment no s'ha pogut corroborar si aquestes intencions van fructificar", però no veu descartable que David Madí s'hagi pogut veure beneficiat per alguna adjudicació pública.





Madí i Vendrell van ser detinguts dimecres per la Guàrdia Civil en un dispositiu pel presumpte desviament de fons al procés sobiranista i, després de passar aquest divendres a disposició judicial, han quedat en llibertat provisional sense mesures cautelars després d'acollir al seu dret a no declarar.





5.000 EUROS PER RESIDÈNCIES





El jutge Aguirre constata en un acte que Vendrell va participar en la gestió dels centres que es van obrir per a ingressar a persones procedents de residències afectades per coronavirus i "a canvi va percebre 5.000 euros".





A més, "va intentar obtenir un major rèdit econòmic" a través d'associar-se amb David Madí per proveir de test ràpids de coronavirus a l'administració catalana, tot i que el magistrat matisa que no s'ha pogut determinar si aquestes intencions van fructificar.





En el seu acte, el jutge recull que Vendrell va afirmar que la Conselleria de Salut havia deixat les residències "als peus dels cavalls".





I, segons el jutge, Vendrell va dir al vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès: "No hem sortit amb avantatge, aquí l'independentisme necessita sortir amb avantatge de la crisi perquè si no, no podem marcar paquet. No, no ... com li vols fer creure a la gent que amb la independència estarem millor, no em val dir perquè no tinc totes les competències ".





Sobre Madí, el jutge assegura que buscava un contracte amb les presons catalanes, ja que l'empresa Aigües de Catalunya va oferir un servei d'anàlisi d'aigües residuals en centres penitenciaris per a la detecció de virus de Covid-19 i drogues, tot i que el departament ho va descartar , segons va aclarir en un comunicat aquest dijous.





També cita contactes amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), de manera que Madí "tracta d'influir en Lluís Ridao, el seu director, amb l'objectiu que es realitzi un concurs sobre la detecció de Covid en aigua".





"Fins a tal punt arriba la seva esfera de poder que pretén proposar-s'ho a Salvador Illa, ministre de Sanitat, accedint a ell a través de José Luis Ábalos, ministre de Transport", afirma el jutge en el seu acte.





ALTRES SUPOSADES IRREGULARITATS





El jutge també relaciona a Vendrell amb la requalificació urbanística dels terrenys del complex Villa Bugatti a Cabrera de Mar (Barcelona), per la qual han estat detinguts també l'alcalde del municipi, Jordi Mir, i dos càrrecs municipals en la mateixa operació.





Segons el jutge, l'Ajuntament va aprovar una modificació puntual del Pla d'Ordenament Urbà Municipal (POUM) de Cabrera de Mar que va permetre revaloritzar les finques de Villa Bugatti, passant valor de 5 a 10 milions d'euros, incorrent en una "flagrant irregularitat".





També segons l'acte, la Fundació El Brot "rep de forma recurrent respecte a l'activitat que desenvolupa a Sant Joan Despí (Barcelona) subvencions de la Conselleria d'Educació que no es justifiquen convenientment o tal com el defineix l'assessor del Vendrell, Jordi Sanglas, no es pot justificar ni fart de vi ".





Les subvencions han ascendit a un total de 210.000 euros en els últims tres anys i s'estarien fent apunts comptables "que no responen a la realitat per quadrar les xifres. És a dir, s'estarien obtenint fons públics de manera absolutament irregular".





Va activar tots els seus contactes a la Conselleria d'Educació per aconseguir ampliar de vuit a deu el nombre de classes que fa a l'escola de la Fundació El Brot de Sant Joan Despí: "Per tant, res ni ningú sembla poder interposar en el camí de Xavier Vendrell ", argumenta el jutge.