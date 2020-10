Crítiques a la ministra d'Igualtat després de l'expulsió de Teresa Rodríguez estant de baixa per maternitat

El divorci entre Endavant Andalusia i Podem semblava perfecte. "Desitjo a sort a Pau, al seu equip i a la direcció andalusa", va dir llavors Teresa Rodríguez, la líder d'Endavant Andalusia. "És un dia bonic per demostrar que les coses poden acabar bé. No és un adéu, és un fins després", li va contestar Pablo Iglesias. Al vídeo publicat en el compte de Rodríguez es podia veure els dos líders polítics fent un discurs on intentaven demostrar que no quedaven rancors després de la ruptura. Però els temps d'elogis i bones paraules han quedat enrere, i aquesta setmana ha començat la guerra entre les dues formacions.









Tot i el divorci, Podem i els anticapitalistes de Rodríguez seguien treballant junts a Andalusia. No obstant això, fa dos dies la Taula de Parlament andalús va acordar l'expulsió del grup de Endavant Andalusia de Rodríguez i altres set diputats afins a ella, després de l'escrit que va registrar la portaveu parlamentària d'Endavant i dirigent d'IU, Inmaculada Nieto, en nom de podem Andalusia, per situar-los com a diputats no adscrits a l'entendre que són "trànsfugues", atès que van abandonar podem, formació per la qual van aconseguir els seus escons dins de la confluència andalusa que comparteix amb IU i dues formacions andalusistes.





El pacte entre Podem i Esquerra Unida a Andalusia per destronar la líder d'Endavant ha derivat en un circ mediàtic. L'assumpte que està generant més polèmica és que Podem hagi acomiadat a Rodríguez quan aquesta es troba de baixa per maternitat, a més de mostrar una actitud que no encaixa en absolut amb la presentada als militants quan es va produir el divorci.





La ministra d'Igualtat, Irene Montero, va intentar justificar l'expulsió per Twitter dient que "la política no per". Unes paraules que no han agradat gens a Rodríguez, que ha reaccionat a través de Twitter assegurant que no s'esperava que precisament la ministra d'Igualtat defensa que es l'expulsi mentre està de permís després de ser mare "perquè a ella la dreta també l'ha atacat mentre ho estava ".





"Pensava que la sororitat era una línia vermella, un consens inqüestionable entre les que ens diem feministes, una solidaritat de gènere que va més enllà de les nostres posicions polítiques, però no", ha remarcat a Twitter.









A més, ha traslladat que té la "tranquil·litat" d'haver donat suport a Montero: "sempre que l'han atacat des del Patriarcat". "El seguiré fent, no per ella sinó per mi i per les meves filles i per les filles de totes", ha reblat.





Els tuits de Teresa Rodríguez han estat la metxa que ha encès la flama de la ira de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que s'ha afanyat a contestar a la seva antiga companya de partit, titllat de "vergonyós" que es compari amb "una treballadora precària comiat ".









Aquestes declaracions encara han encès més a Rodríguez, que ha donat un fort cop a Montero assegurant que "tothom sap que no estic en política pels diners perquè jo sí que tinc una feina a què tornar i la política no em va canviar de barri" . Recordant que ella només cobra el seu salari de professora i que la resta ho dona.





L'expulsió de Rodríguez de Endavant Andalusia també ha estat criticada per la diputada d'Unides Podem i vicepresidenta de Congrés, Glòria Elizo, qui en Twitter va assenyalar que, fins on coneix, Rodríguez es troba de baixa per maternitat. "Si parlem de cures, de empaties i d'una altra forma de fer política potser no són les formes", va aprofundir.





També s'ha pronunciat l'exsecretari general de Podem a la Comunitat de Madrid Ramón Espinar, mostrant-se molt crític amb Montero a l'apuntar a Twitter que aquest comentari "ho podria dir la ministra d'Igualtat d' 'El conte de la criada', de '1984' o de 'Years and years' ".





"Els més alts valors de boca, ganivetades a carrerons a la interna", ha subratllat l'exdirigent de la formació estatge per titllar de "cacicada" la maniobra per fer fora Rodríguez del grup parlamentari que presidia.





KICHI TATXA A IGLESIAS DE "DOLENT I TRAÏDOR"





L'alcalde de Cadis, José María González 'Kichi' s'ha dirigit a Pablo Iglesias i Juan Carlos Monedero per dir: "No ens han pogut teledirigir des de Madrid ni ho van a fer. La defensa dels interessos d'Andalusia s'ha de fer des aquí, amb els peus 'clavats' al territori, amb veus des d'Andalusia, i no per cares i buròcrates des de Madrid ".





"Aprofitar-se de una persona quan està de baixa de maternitat per clavar-li un punyal per l'esquena em sembla dolent, traïdor i no em sembla propi d'una persona d'esquerra. Em sembla un mamarratxo el que han fet", ha afirmat.





PP I CIUTADANS TAMBÉ ENTREN EN LA POLÈMICA





En aquesta polèmica també ha entrat la líder de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, a el dir que la ministra defensa que es pugui "fer fora una dona durant el seu permís de maternitat i després van donant lliçons de feminisme".





"Unes declaracions inacceptables i vergonyoses de qui és ni més ni menys que la ministra d'Igualtat", ha apuntat Arrimadas.





Mentrestant, la portaveu del Grup Popular al Congrés, Cuca Gamarra, ha recriminat aquest divendres a la ministra d'Igualtat que Podem presumeixi de "parlar en femení" però després ella justifiqui un acomiadament estant de baixa maternal.





Per la seva banda, Teresa Rodríguez ja ha anunciat que recorreran aquesta decisió de la Mesa i ha censurat que PSOE - A, PP-A i Vox hagin aprovat a proposta d'IU la seva expulsió i la de set dels seus companys de grup parlamentari.