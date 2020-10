El Rei i Pablo Iglesias acudiran a la presa de possessió de Luis Arce com a president de Bolívia

El Rei Felip VI representarà a Espanya en la presa de possessió de el president de Bolívia, Luis Arce, el 8 de novembre un acte a què també anirà a el vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias.









El Rei, com és habitual en aquestes ocasions, viatjarà acompanyat per la ministra d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laya, segons consta en les agendes oficials de tots dos. Per la seva banda, fonts de l'equip d'Iglesias han dit que aquest "encapçalarà la comitiva de Govern".





Iglesias va celebrar el resultat de les recents eleccions generals a Bolívia amb la victòria de Luis Arce, que al seu judici van suposar una "lliçó ciutadana al colpisme".





"Van deixar votar als bolivians i ho han tornat a dir molt clar. Nova victòria històrica de el Moviment al Socialisme i lliçó ciutadana al colpisme. Felicitats president", ha assenyalat a Twitter per destacar el resultat del partit de l'expresident Evo Morales.





D'aquesta manera, el vicepresident segon estarà també amb el Rei Felip VI, que representarà a Espanya en els actes de presa de possessió d'Arce els dies 7 i 8 de novembre.





Serà la quarta ocasió en què el Govern decideix enviar al Rei per representar Espanya en la presa de possessió d'un president iberoamericà, després dels de Mèxic en 2018, Panamà en 2019 i Uruguai a principis de 2020.





Com Príncep d'Astúries, Felip VI havia anat a un total de 69 preses de possessió de presidents iberoamericans entre 1996 i 2014 però des de la seva proclamació com a Rei aquesta tasca va recaure en diferents personalitats. En algunes ocasions va viatjar seu pare, Joan Carles I, que des de juny de 2019 ja no fa actes oficials, i en altres els presidents de les Cambres.





TANCAR LA CRISI AMB BOLÍVIA





La presència de Rei dóna mostra de la rellevància que el Govern concedeix a les relacions amb Iberoamèrica, en aquest cas amb Bolívia, especialment tenint en compte que els dos països es troben encara en procés de restaurar la normalitat de les seves relacions després dels incidents de l' passat desembre, que es van saldar amb l'expulsió de tots els diplomàtics de tots dos països.

Va ser quan el Govern d'Áñez va acusar dos diplomàtics espanyols de tractar d'ajudar a fugir a col·laboradors de l'expresident Evo Morales que estaven refugiats a l'Ambaixada de Mèxic.





Les ministres d'Exteriors dels dos països van acordar al febrer normalitzar les relacions i van començar a acreditar diplomàtics. Aquest mateix octubre, el Govern espanyol ha enviat a La Paz a un "encarregat de negocis amb cartes de gabinet" per "enfortir" la presència diplomàtica abans de les eleccions del 18 d'octubre, però la normalització completa, elevant a el diplomàtic a el rang de ambaixador, només arribarà després de la presa de possessió d'Arce.





El nou president prendrà possessió menys d'un mes després d'haver guanyat les eleccions per substituir la presidenta interina Jeanine Áñez. El seu Govern porta al lloc un any, des de la renúncia d'Evo Morales després d'unes eleccions que van ser rebutjades per l'OEA i que van motivar protestes de l'oposició amb el suport de l'Exèrcit.





Per la seva banda, en el si d'IU han arribat invitacions de cara a la presa de possessió per Maite Mola, en la seva qualitat de vicepresidenta de el Partit de l'Esquerra Europea (PEE), per l'eurodiputat Manu Pineda, per a Fran Pérez, com a responsable federal de Política Internacional d'IU i per Enrique Santiago en la seva doble qualitat diputat estatal i Secretari General de el Partit Comunista d'Espanya (PCE).





No obstant això, des de la formació han explicat que encara no està decidida la delegació definitiva que anirà a país iberoamericà.