Els aldarulls a Barcelona se salden amb 12 detinguts i dues botigues saquejades

Els Mossos d'Esquadra han fet 12 detencions, dues d'elles de menors, durant els aldarulls a Barcelona en la manifestació convocada per protestar contra les mesures de seguretat adoptades pel Govern per frenar l'escalada dels contagis per la Covid-19.





Els disturbis van començar la nit de divendres després d'una protesta a la plaça Sant Jaume, i durant els mateixos alguns dels manifestants han aprofitat el caos per saquejar dos locals comercials.





El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a set manifestants i a 20 agents, cap d'ells amb ferides greus, i hi ha hagut danys materials en diversos vehicles policials, amb dues furgonetes de la Brigada Mòbil (Brimo) inutilitzades, han explicat els Mossos.





A més, hi ha hagut saquejos en dues botigues de centre de la ciutat, una d'elles un Decathlon, i la majoria dels detinguts estan denunciats pels presumptes delictes d'atemptat a agents i desordres públics, mentre que dos han estat arrestats per negar-se reiteradament a ser identificats.





Unes 1.500 persones, segons les xifres de la Guàrdia Urbana, s'han concentrat pacíficament al començament de la tarda a la plaça Sant Jaume contra les noves decretades pel Govern per contenir el coronavirus, convocats per diversos sectors afectats per les restriccions, i han cridat consignes com 'la cultura és segura'.





Alguns manifestants han fet barricades i cremat contenidors al centre de la ciutat, i han llançat tanques, petards i pots de fum a la línia policial, davant el que han intervingut els efectius antiavalots de Mossos, que han carregat contra els manifestants amb les porres i amb projectils de foam.





VIOLÈNCIA EXTREMA

El director general dels Mossos, Pere Ferrer, ha explicat en declaracions a Rac 1 que les primeres investigacions policials assenyalen a "grups d'extrema dreta molt violents i organitzats".





Per la seva banda, el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha afirmat en relació amb els aldarulls que els Mossos d'Esquadra "investigaran i perseguiran als que han practicat la violència extrema a la Via Laietana i carrers adjacents", i ha retret als manifestants buscar la desestabilització en un context de pandèmia.