La plantilla de RTVE acusa Rosa María Mateo d'externalitzar programes sense causa justificada

Els treballadors de Televisió Espanyola han iniciat una campanya per denunciar l'externalització d'alguns programes que s'emeten a la cadena pública i acusen la direcció de l'ens, encapçala per Rosa María Mateo, de falta de transparència en la gestió.

Per això, els treballadors han emès una nota pública en què qüestionen la decisió de la direcció de l'empresa de concedir a una empresa externa la producció del nou programa que serà presentat pel periodista Jesús Cintora. La producció d'aquest programa s'ha concedit a la productora LACOproductora, propietat de José Miguel Contreras, que serà l'encarregat de la composició de la plantilla encarregada d'elaborar aquest programa.





En la seva carta de protesta, els treballadors de RTVE recorden que l'article 7.5. de la llei de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, es diu que "la Corporació RTVE no podrà cedir a tercers la producció i edició dels programes informatius".





El Consell d'Administració de l'empresa ha decidit que aquest programa d'actualitat s'emetrà de 13 a 15, "amb la necessitat d'augmentar l'audiència amb la que arrenca el telenotícies de les 15". Segons la direcció d'Informació i Actualitat, la raó d'utilitzar la col·laboració de la productora obeeix al fet que "no hi havia personal voluntari suficient i si ho hagués es produiria un buit en la redacció d'Informatius que causaria un trencament considerable".





No obstant això, els treballadors de l'ens defensen que sí que hi ha personal suficient a la casa per fer-se càrrec del programa. En la classificació professional d'Informació i continguts es troben 1740 treballadors incloent directius, fixos i eventuals. Valorant la reducció en la producció de programes (com és el cas de "La 2 Notícies", "Los Desayunos") o limitació en temps i mitjans d'altres ( "Agrosfera", "El Món en 24H") no resulta tan factible la actual manca de personal en l'àrea d'Informatius per a un programa d'aparença informativa, tot i que prevalgui l'opinió.





A més, acusen la presidenta provisional Rosa Maria Mateu de defensar l'externalització amb arguments que no es cenyeixen a la realitat. Va defensar l'externalització parcial de programes com "España Directo", "Aquí la Terra" o "L'Hora de la 1" per la falta de "certs perfils professionals". Tot i que no detalla quins són els perfils requerits ni el cost d'acudir a col·laboracions de productores externes, resulta igualment complicat d'entendre com sobretot en el cas de programes amb una llarga trajectòria com "Espanya directe" no s'hagi acudit a l'Institut mateix de RTVE per a la formació d'aquests professionals.