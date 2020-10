L'origen de Halloween, una història fantàstica de druides irlandesos, celtes, romans i cristians

La festa de Halloween, que està creixent a tota Europa de manera exponencial en els darrers anys, té el seu origen en la festa coneguda com All Hallow's Eve, la traducció lliure podria ser "vigílies de la festa del dia de Tots Sants".









De fet, aquesta festivitat té el seu origen fa milers d'anys, en les cultures dels celtes d'Irlanda i de Galícia, amb els seus druides i les seves festivitats dedicades als morts. Aquesta festa, que aleshores es coneixia com Samhain (fi d'estiu), es aprofitada per allunyar els mals esperits i exorcitzar els mals que pensaven anaven a arribar amb el fred, quan la naturalesa començava a morir. A més, la aprofitaven per 'comunicar' amb els morts, que aquest dia tenien permís per tornar a la vida, per als que deixaven a les portes dels habitatges que havien ocupat en vida el menjar que més li agradava. D'aquí sorgeix la tradició de donar llaminadures als nens en aquesta nit.





CRISTIANISME

Amb l'arribada de l'època romana, aquest tipus de celebracions de la religions contràries a les creences dels conqueridors va quedar gairebé en l'oblit, excepte en el cas de la festa de Samhain, que els celta van seguir celebrant.





L'aparició del cristianisme i la seva extensió per tot Europa va iniciar una sèrie de canvis. Per exemple, la festivitat de Tots Sants, que se celebrava històricament al maig, va ser canviada pel papa Gregori III, al segle VIII, a l'1 de novembre, festa que anys més tard va aconseguir caràcter universal i, amb el pas dels anys i per coincidència en les dates, la celebració del Samhain va començar a canviar el seu significat. Ja no era la celebració de la fi de les collites i l'arribada de l'hivern, sinó la de la vigília del dia de Tots Sants. Per celebrar-ho, els nens es disfressaven i recorrien les cases en recerca de menjar.





SALT DEL TOLL

Posteriorment, la gran fam a Irlanda a mitjan el segle XIX va provocar que molts irlandeses emigressin als Estats Units a la recerca d'una vida millor. I amb això es van dur les seves tradicions, entre d'altres la de l'All Hallow 's Eve.





La festivitat va ser poc a poc integrant-se en la manera de vida americà, encara que allunyant-la de la seva expressió catòlica. Així, el 1921 es va dur a terme la primera desfilada de Halloween. Va ser en l'estat de Minnesota. D'aquí a traspassar les fronteres i arribar a la resta del que estats només hi va haver un pas.





Allà li van afegir la famosa carabassa il·luminada, coneguda com jack-o'-lantern, una tradició procedent de la història de Jack, originària d'Irlanda i Escòcia. Segons està història, Jack va aconseguir enganyar diverses vegades a el diable perquè retardés la seva mort. Quan finalment va morir, Jack no va poder entrar al cel pels seus pactes amb el diable, però tampoc a l'infern, pel que va quedar condemnat a vagar com un esperit per la foscor. Per il·luminar-se, ús un nap, que en la tradició americana es va transformar en una carbassa, més abundants que el nap en aquell país.





D'aquí es va passar als adorns, les disfresses ja convertir-se en una de les festes més tradicionals dels Estats Units. La seva comercialització l'ha portat a tornar a 'creuar el toll' ja convertir-se de nou en una festa tradicional a Europa i la resta de món, encara que ja no tenen gairebé res a veure són l'origen de la festa coneguda com All Hallow 's Eve.