La Guàrdia urbana desbarata una festa il·legal de Halloween

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat aquest dissabte una festa de Halloween no autoritzada i en la qual no es complien les mesures de seguretat i prevenció davant el coronavirus.

Com a resultat de la intervenció s'ha denunciat a 25 persones que estaven presents al local quan la policia de la ciutat ha entrat en el mateix, segons ha informat la Guàrdia Urbana a les xarxes socials.

