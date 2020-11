El Dia de Tots Sants es permeten els desplaçaments dins de la mateixa comarca per anar al cementiri

Els cementiris tindran controls d'aforament el Dia de Tots Sants per evitar aglomeracions al mig de la segona onada de la pandèmia i en alguns d'ells es limitarà el temps d'estada dins el cementiri.





















Des d'alguns bisbats fan una crida per viure aquest moment de record als familiars morts amb la "prudència" que marquen les restriccions sanitàries.









El Grup Funespaña ha demanat a les famílies que tinguin previst visitar els seus morts amb motiu de la propera festivitat dels dies 1 i 2 de novembre que ho facin els dies anteriors per evitar aglomeracions. També recorda que és obligatori l'ús de la màscara, mantenir la distància de seguretat de 2 metres entre persones i aplicar-gels desinfectants de mans.









L' Associació Nacional de Serveis Funeraris (PANASEF), al costat de totes les empreses espanyoles de el sector, han realitzat aquest divendres un homenatge a les víctimes de la pandèmia ia tots els morts durant aquest any, a través del llenguatge simbòlic de les flors. A més, han volgut donar un "merescut reconeixement" a el personal funerari, "l'últim i en ocasions oblidat baula de la cadena sanitària durant aquesta pandèmia".









La Generalitat en aquest dia de Dia de Tots Sants flexibilitza les mesures i encara que estiguin restringits els moviments entre municipis els caps de setmana, el Govern permetrà desplaçaments dins de la mateixa comarca si és per visitar cementiris i evitar aglomeracions i cues als cementiris.





Així es podrà anar als cementiris dins de la mateixa comarca encara que estiguin en un altre municipi. Això és especialment útil en localitats de la comarca del Barcelonès, que ha cementiris que abasten poblacions més enllà dels seus límits municipals.





És el cas, per exemple, de l'cementiri de Montjuïc, un dels més grans de la comunitat, o de Les Corts. Per evitar cues als cementiris també s'han posat en marxa iniciatives com «reserves» per assistir a aquests llocs sagrats i honorar els morts.