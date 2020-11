L'ombra de Rússia planeja sobre el Procés segons el CNI i dos jutges

El jutge de Barcelona encarregat de l'anomenada operació Voloh inclou detalls d'una trama internacional mediàtica en favor de l'Procés que arriba a el Kremlin rus ja personatges com el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Una cosa que de moment aquest dimecres s'ha saldat amb 21 detencions i 31 registres que afecten de ple a empresaris afins a l'Procés a Catalunya.





















El Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona ha publicat en les diligències prèvies el s delictes de malversació de cabals públics, prevaricació, blanqueig i tràfic d'influències després d'investigar la concessió de subvencions de la Diputació de Barcelona a diverses institucions com CATmón i Igman. En aquestes investigacions la Guàrdia Civil va descobrir que la Diputació Provincial de Barcelona va desviar entre 2012-2015, sota el mandat de CiU milers d'euros de fons públics destinats a l'ajuda a l'tercer món a entitats implicades en el Procés. Segons el modus operant la Diputació, en mans de CiU, atorgava subvenciones (s'han trobat 41) a entitats connectades con Convergència per ajudar a al Tercer Món; els diners no arribava mai a la destinació. 49 directius van ser citats a declarar i sembla que en la trama estaria involucrat Salvador Esteve, en aquells dies president d'aquest ens supramunicipal. Un exemple d'aquesta manera de desviar diners ho exemplifica l'empresa Sestrategic i Konsektor SL, de l'llepasubvens de CiU Joaquim Ferrer Serra, rep 21.538 € per fer un pla de cooperació al Magrib però no existeixen memòries de les actuacions dutes a terme amb aquests diners . L'Associació Acció Solidària Igman i la Fundació CATmón. La 1a està controlada per Francesc de Dalmases, diputat de Puigdemont i expert en obtenir de la Diputació 52.800 € per fer una web d'esquí a Sarajevo. La 2a presidida per Víctor Terradellas, responsable Relaciones Internacionals de Convergència i encarregat de portar a un emissari de Putin a la Generalitat. Els xiringuitos rebre 7 subvenciones per a les seves revistes, però van usar els diners per pagar-se viatges per mig món i sufragar xerrades d'adhesió a l'Procés en el món.





DETALLS DE L'OPERACION VOLOH I EL MODUS OPERANDI INDEPENDENTISTA





Entre els investigats de l'operació Voloh estan Antonio Fusté i Roc Aguilera Vaqués. Tots dos directius de l'empresa Iniciatives Events SL i relacionats amb les empreses abril & Toni Immobles SL, L'Art de la Llum SL, Pop Art, Cenesepro SL, Arc de Sant Martí SL, Espai Difusió SL.

Els 2 estan investigats per malversació de fondos públics, suborn, prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i desordres públics.





L'empresa Events SL paga els cotxes a Vendrell, "un d'ells d'alta gamma". Sembla que com Events rep contractes públics, els cotxes de Vendrell se'ls paga el Eradio públic. Les empreses de Fusté i Aguilera es farien servir per presentar ofertes (la llei obliga a demanar 3 pressupostos de sengles empreses) i guanyar-les sempre. Llavors Events percebria subvencions de el Consell Català de l'Esport, emmascarats en contractes con Viatges Duero i Viatges Zoetrope. I Events també rep contractes fraccionats de l'Agència Catalana de l'Aigua, Ferrocarrils de la Generalitat, Vallter 2000, l'Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Calella.





















Sembla també que Events rep pagaments irregulars de l'Incasòl de la Generalitat i Events accedeix irregularment a contractes de la Federació Catalana de Futbol.





Segons el jutge sembla que els organismes públics fan "pagaments il·legals" a Events con diners públics "perquè els pressupostos quadrin i puguin guanyar els contractes públics". Sembla que la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes que dirigeix Xavier Vinyals va pagar a una societat de Vendrell (Fòrum 1406 SL) per organitzar una xerrada.





Sembla que Roc Aguilera pot estar ficat en evasió fiscal i blanqueig de capitals: "ha realitzat nombrosos viatges a Andorra acompanyat d'amics que li haurien fet de llançadora per evitar els controls fronterers amb l'objectiu de portar a Espanya 'alguna cosa que tenia envasat a el buit ', segurament i diners no declarat procedent d'activitats opaques ".





Sembla que Events té a sou a diversos alts càrrecs públics i va ocultar sobres paperetes de l'1-O a una de les seves naus. Events va transportar i va instal·lar la foto gegant de el rei Felip VI que va cremar Elisenda Paluzie (ANC) el 9-10-20.





Events Hedo colaboraó con les acciones de Tsunami Democràtic: "això no es pot dir per telèfon, però estem fent coses ...".





Events organitza els actes de Puigdemont, com el de Perpinyà el 29F passat, o l'acte de l'Perpinyà amb Mas i Quim Torra. Events és l'agència que promou la candidatura de Víctor Font a la presidència de l'FC Baracelona, el candidat de l'ANC: "és estratègic que Víctor Font viatge a Bèlgica a veure a Carles Puigdemont".





La germana de l'fugat Comín li explica a Roc Aguilera que "els nous alts càrrecs de Salut, Josep Maria Argimon Pallàs i Marc Ramentol han estat designats pel meu germà".





LES EVIDÈNCIES DE LA INGERÈNCIA DEL KREMLIN A CATALUNYA





El jutge de Barcelona que coordina l'operació Voloh posa el focus en un empresari de la comunicació anomenat Oriol Solé, director de el grup cooperatiu SOM, que es dedica a la indústria cultural i els mitjans de comunicació a Catalunya. Després de la declaració unilateral d'independència, es va entrevistar a l'ambaixada de l'Equador a Londres amb Julian Assange acompanyat d'Andreu Grinyó, a qui la investigació descriu com "expert en campanyes de comunicació i afí a l'independentisme".





Segons explica en el seu acte de l'magistrat, Joaquín Aguirre, es va ordenar la detenció de Soler i de 20 persones més perquè "aquesta reunió s'emmarca en l'estratègia de desinformació i desestabilització en la qual també hauria participat el Govern de l'Kremlin com a part de la seva narrativa general sobre una Unió Europea a la vora de l'col·lapse, principal missatge dels mitjans de comunicació controlats pel Kremlin: Russia Today i Sputnik ",





A més coincideix que l'editora d'aquests mitjans és una dona molt pròxima a el president rus Vladimir Putin anomenada Margarida Simonyan, "també editora, precisament, de Julian Assange i Eduard Snowden antic empleat de l'Agència de Seguretat Nacional que es va donar a conèixer després de filtrar centenars de documents classificats en 2013 i amb això va posar a l'descobert el sistema d'espionatge massiu del seu país ".





















"L'estratègia coordinada de comunicació -prossegueix el auto- que es va activar durant el referèndum i en què van participar Soler i Assange va respondre a la combinació de diferents instruments: ús de xarxes socials, tuits de Julian Assange i Eduard Snowden, les fàbriques de la web pel que fa als mitjans de comunicació russos Sputnik i Russia Today i els mitjans de comunicació catalans tant públics com privats en els quals participa Oriol Soler ".





Segons el parer dels investigadors, "l'estratègia de comunicació s'incardina en la guerra d'informació a la qual el general rus Valery Gerasimov fa nombroses referències". Gerasimov és el cap de l'Estat Major de les Forces Armades de Rússia i és un ferm defensor de que en l'època actual, els objectius no s'aconsegueixen només amb conteses militars, sinó que cal combinar estratègies tecnològiques, d'informació, diplomàtiques, econòmiques, culturals.









El mateix Soler va ser el director de la campanya Ara és l'hora en la consulta d'el 9 de novembre de 2014, impulsada per les associacions Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. També va ser codirector de la campanya de Junts pel Sí a les eleccions de 2015. En la investigació consten nombrosos contractes públics i subvencions de la Generalitat a empreses de Soler.





El punt de partida d'aquesta tesi sobre l'entramat mediàtic és el telèfon mòbil marca iPhone d'l'ex responsable de Relacions Internacionals de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Víctor Terradellas, confiscat per la Guàrdia Civil. En el seu interior hi havia dues converses mantingudes al maig de 2018 que llançaven suficients indicis de criminalitat com per justificar la seva investigació ". Una d'elles era amb David Madí, que va ser responsable de Comunicació de Convergència sota el comandament de el president Artur Mas.





L'altra conversa telefònica era amb Xavier Vendrell, de la vella guàrdia d'ERC, exmilitant de el grup terrorista de Terra Lliure i considerat un dels cervells de l'procés a pesar que mai se li va arribar a acusar als tribunals pel desafiament sobiranista. Tant Madí com a Vendrell també han estat arrestats aquest dimecres. El jutge relata en el seu acte que les converses investigades van girar al voltant de la possibilitat de tancar un acord per a un projecte mediàtic amb un grup rus disposat a invertir entre 100 i 300 milions de dòlars.





El jutge d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, inclou a el president de Mediapro, Jaume Roures en aquesta estratègia empresarial. Terradellas -que va gravar les converses en el seu telèfon- deia a més que aquest grup rus li havia ofert a l'expresident Puigdemont 10.000 soldats en el cas que declarés la independència per fer de Catalunya una nova Suïssa. Sobre aquestes revelacions, el magistrat diu que no té "motius per a dubtar de la legitimitat i autenticitat atès que a l'almenys una part de la informació esmentada ha arribat a succeir amb posterioritat".





Després de la primera fase d'aquesta operació fa ara un any que Víctor Terradellas va realitzar viatges a Moscou en les dates claus de l'Procés. Estava a la capital russa al menys fins a dos dies abans de la celebració de l'referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017 i va tornar una altra vegada poc abans de la declaració unilateral d'independència, que va tenir lloc el 27 d'octubre d'aquest any.





Segons va publicar El Mundo en 2017, els agents de la Policia Judicial -sota les ordres de l'Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona que investigava l'organització de l'1-O- van reflectir en un informe que el Govern de Puigdemont havia emprat bitcoins per pagar despeses de l' referèndum il·legal. Un exdiputat de Putin anomenat Sergey Markov va reconèixer a TVE que es va reunir amb el excàrrec de CDC a Moscou en ple Procés. Terradellas ho va negar per mitjà del seu advocat. Ara el jutge de el cas revela que Soler també va viatjar a Sant Petersburg el 5 de juny de 2017.





A Terradellas també se li va confiscar una invitació perquè Vladímir Vólfovich Zhirinovski assistís a la sessió de Parlament en què s'anava a declarar la independència. És un històric de la política russa amb una hemeroteca plena de comentaris antisemites i actuacions masclistes. Encara que encapçala un partit diferent a el del Putin, se'l considera un opositor còmode a el Kremlin amb el que s'alinea en els assumptes importants.





Les indagacions més sensibles són les que se segueixen en el Jutjat d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional que dirigeix el jutge Manuel García Castelló. Tenen a veure amb la presència a Catalunya d'elements de l'espionatge rus. Bellincat, un mitjà dedicat a realitzar investigacions periodístiques en profunditat van informar de la presència de al menys un oficiar de la intel·ligència militar russa anomenat Sergei Vyacheslavowich Fedotov. És la identitat falsa de Denis Vyacheslavowich Sergeev, el rastre va quedar registrat a Catalunya a través dels seus viatges en avió.





Integrava presumptament una unitat d'elit militar russa anomenada GRU-29155. Va arribar a Barcelona el 29 de setembre de 2017 i va marxar el 9 d'octubre. A finals de setembre va tornar, concretament després de dies després de la declaració unilateral d'independència. Es va quedar a Espanya fins al 8 de novembre. Això va ser abans que les autoritats del Regne Unit li identifiquessin com un dels implicats en l'enverinament d'un excompany seu que va desertar i es va refugiar a Londres. Fonts a l'tant d'aquestes indagacions a l'Audiència Nacional admeten que s'han produït pocs avenços des que van saltar als mitjans de comunicació.