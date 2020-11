Xavi Argemí: "He estat aprenent a morir per poder viure"

El jove de 25 anys Xavi Argemí acaba de publicar un llibre per narrar la seva experiència amb una malaltia degenerativa i incurable, la distròfia muscular de Duchenne, i explicar com valora la seva vida: "He estat aprenent a morir per poder viure r", ha dit en una entrevista d'Europa Press.





'Aprendre a morir per poder viure. Petites coses que fan la vida meravellosa '(' Aprendre a morir per poder viure. Petites coses que fan la vida meravellosa ') està editat per Rosa dels Vents i ja s'han imprès dues edicions la primera setmana de la seva arribada a les llibreries.





Xavi Argemí està a punt de graduar-se en Multimèdia a la universitat: ha estudiat a distància i ja està elaborant el treball final, mentre ha escrit aquest llibre.





Porta tota la seva vida convivint amb una malaltia degenerativa que l'ha obligat a acceptar les limitacions d'una cadira de rodes i la manca de mobilitat, però també la proximitat de la mort.





COMPARTIR, NO INSPIRAR LLÀSTIMA

"Em vaig animar a escriure el llibre perquè vaig pensar que podia ajudar a persones en dificultat. No voldria inspirar llàstima, sinó compartir la meva experiència sobre com viure i com mirar la mort de cara", i assegura viure amb realisme i il·lusió.





"Realisme, perquè veig que les limitacions cada vegada són més importants; i il·lusió, per aprofitar els minuts, dies o anys que em queden de vida per fer fàcil la vida als que estan al meu costat i, a través d'el llibre, a tanta gent com pugui ", ha afirmat.





ACCEPTACIÓ I ESPERANÇA

Diagnosticat amb Duchenne quan tenia 3 anys, el 11 de març de l'any 1999 va veure com el seu cos anava limitant la seva mobilitat, fins moure només uns dits i el cap: "Tot és progressiu; a poc a poc. Pels que no teniu una malaltia com aquesta , us pot semblar una realitat estàtica, però per a mi canvia diàriament ".





Conscient que la malaltia de Duchenne és incurable i progressiva, ha acceptat les limitacions --no sense dificultad-- ia encarar la vida d'una manera diferent: "El meu cos s'ha anat atrofiant dia a dia; d'això no hi ha cap dubte. però el meu esperit, en canvi, ha anat guanyant en flexibilitat i en més acceptació, també, de manera progressiva ".





Explica que les amistats i l'espiritualitat han estat claus: "La fe cristiana m'ha portat a l'esperança ia estimar els altres. L'espiritualitat, a valorar les petites coses de cada dia com a importants per a mi camí cap al cel. Ara mateix no tinc ganes d'anar, la veritat, però quan mori sí que vull anar. Mentrestant, no tinc pressa ".





Agraeix haver estat educat sense por a la mort, amb sinceritat i sense perdre l'esperança ni el bon humor: "La gran paradoxa és aquesta: que, educant-me per ben morir, m'han educat per viure plenament", ha reflexionat Argemí, la malaltia no li ha impedit estudiar una carrera, i gaudir, fins fa ben poc, de plans, sortides culturals i partits de l'FC Barcelona, una de les seves passions.





FINAL DE VIDA

Després de diverses crisis respiratòries en els últims anys que gairebé li envien "a l'altre barri", segons ha explicat ell mateix, es va trobar el 2018 davant la decisió de fer-se una traqueotomia, que li hagués allargat una mica la vida però que li hauria dificultat el parla i la ingesta de menjar, a més de possibles infeccions.





Va decidir no fer-i, pel camí, va descobrir la medicina pal·liativa, encarada a atenuar el dolor i millorar la qualitat de vida de pacients terminals, i de la qual s'ha convertit en un gran defensor.





Ara, necessita ajuda material per suplir la seva immobilitat i també acompanyament, "que és l'important per ser feliç", així com gaudir de petites coses, com una posta de sol, una conversa tranquil·la i la visita d'un amic o familiar.





'Aprendre a morir per poder viure' està dedicat als nebots de l'autor, Pep i Mariola, als qui vol deixar un missatge clar, també per als lectors: "Que l'oncle Xavi va lluitar amb optimisme fins al final. I que les adversitats es vencen veient la part positiva de la vida ".