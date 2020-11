Es construiran 413 habitatges en els terrenys de l'antiga fàbrica de Gallina Blanca a Sant Joan Despí

El consistori de Sant Joan Despí va aprovar per majoria absoluta, el planejament inicial de la transformació urbanística de terra de l'antiga fàbrica de Gallina Blanca que es reconvertirà en oficines, un hotel i habitatges.





















El desenvolupament de l'operació significa la inversió de 150 milions d'euros i afectarà 45 hectàrees de l'antiga planta i comportarà que Agrolimen traslladi prop de 500 empleats de GB Foods i Affinity Petcare des de l'Hospitalet a Sant Joan Despí en cinc anys.





El pla preveu la construcció de 413 nous habitatges, de les quals 184 seran de protecció pública, 45.000 metres quadrats destinats a oficines (en dos edificis), activitat comercial i hotelera, per al que es donarà entrada a nous inversors i operadors.









La família Carulla va fundar Gallina Blanca en plena Guerra Civil. En aquest moment, 1937, s'anomenava Gallina d'Or i tenia la seu al Passeig de Gràcia de Barcelona. El negoci va néixer amb els glaçons de brou concentrat, la producció era artesanal i havien après d'un altre executiu d'Estrasburg a Llívia (La Cerdanya). Tota la família participava en això, fins i tot Maria Font, la dona de Carulla. L'acolliment de el públic va ser enorme i va començar l'expansió de l'negoci, amb l'obertura d'un centre de treball més gran al carrer Aragó de la mateixa ciutat.





Les instal·lacions de Sant Joan Despí van implicar la veritable industrialització de el grup i l'inici de la fabricació d'una altra referència que s'ha convertit en una marca clàssica per al consumidor espanyol, el brou Avecrem. El creixement no ha cessat des de llavors, amb una internacionalització que es va iniciar el 1979 i que en els últims temps ha implicat l'adquisició de Continental Foods per més de 500 milions. L'operació que van pilotar els dos màxims executius actuals de la companyia, els germans Lluís i Artur Carulla Font.





Però l'expansió de el grup, avui anomenat GB Foods, va portar a el tancament de la seva factoria històrica i va generar un conflicte laboral amb els 70 treballadors que encara hi treballaven . En el seu moment i mitjançant u n comunicat, CCOO de Catalunya va donar suport als treballadors de Gallina Blanca i va alertar que la companyia no estava donant "garanties reals" per al manteniment de l'ocupació i no comptava amb un veritable pla social que respongui a les necessitats i obligacions legals que té respecte als seus treballadors.





"CCOO denuncia enèrgicament la destrucció d'ocupació que es pretén fer i la progressiva degradació i destrucció de el teixit industrial de la comarca del Baix Llobregat. Les suposades operacions relacionades amb possibles requalificacions de terrenys que només beneficien a l'empresa en detriment de l'manteniment de l'sòl industrial "alguna cosa que finalment s'ha produït.





Sant Joan Despí es convertirà en la nova seu corporativa de el grup Agrolimen, que inclou marques com Affinity, El Pavo BioCentury o les cadenes de menjar ràpid Pans & Company o Bocatta.