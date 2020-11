Els Mossos denuncien 1.139 infraccions de les restriccions en les últimes 24 hores

Els Mossos han aixecat acta de 1.139 infraccions de les restriccions per evitar contagis de coronavirus a Catalunya en les últimes 24 hores, ha informat el director general de la policia catalana, Pere Ferrer.





Un total de 589 s'han detectat durant el torn de nit, ha explicat Ferrer en una entrevista a Catalunya Ràdio.





A més, 278 persones han estat denunciades per no respectar el toc de queda a les últimes 24 hores, mentre que 142 ho han estat per no portar la mascareta.





Durant la nit d'aquest dissabte s'ha detectat un major volum d'activitat que a la resta de la setmana, cosa que era "esperable" i amb el que els agents ja comptaven, ha explicat Ferrer.





D'altra banda, els Mossos han tancat un total de deu locals aquest cap de setmana, que havien obert tot i no tenir-lo permès per les noves restriccions.