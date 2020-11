Planeja el Corte Inglés un nou ERTO per als seus centres a Catalunya?

El Corte Inglés sembla ser que s'està plantejant la petició d'un nou expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) després de decretar la Generalitat el tancament a el públic de les grans superfícies i centres comercials per frenar els contagis.

















En un comunicat CCOO explica que l'empresa "va a plantejar un nou ERTO per a la plantilla que no estigui en els departaments considerats essencials (alimentació, parafarmàcia, perfumeria en general, electrodomèstics, electrònica i informàtica, i els departaments de serveis)".





















Per això el sindicat ha demanat que El Corte Inglés ingressi el 100% de l'salari per als dies 29, 30 i 31, els últims dies del mes d'octubre que han patit les restriccions. A més, exigeixen que la companyia es faci càrrec de l'percentatge de diferència del percebut durant l'acomiadament temporal, tant en el salari ordinari com en les pagues extres i volen que es mantinguin els complements salarials, i els avantatges exclusius en compres per ser treballadors de el Corte Inglés: "Mantenir els beneficis en els descomptes i finançament de les compres, així com en el desplaçament dels pagaments".





El sindicat Fasga ha manifestat que: "quan l'empresa tingui analitzat amb quines persones pot comptar, s'asseurà amb les organitzacions sindicals per dir-nos la decisió que pren. Aquesta situació ja es va donar en l'anterior estat d'alarma, 14 dies després des pot analitzar en poques hores ". Aquest sindicat s'ha "compromès a ajudar i solucionar tots els problemes que puguin aparèixer per a tot el personal que estigui afectat per un ERTO a partir d'el 30 d'octubre perquè pugui mantenir" el seu poder adquisitiu i gestionarem totes les incidències que vagin sorgint amb el SEPE ".





















Mentre en els centres comercials es mantenen oberts al supermercat i tota la part d'alimentació i parafarmàcia, a l'estar dins del que es considera com essencial i no tenir restriccions en els supermercats. A més, també estan oberts Supercor, propietat d'El Corte Inglés.