S'acosta una reestructuració de 2.000 llocs de treball al Banc Sabadell

El Banc Sabadell va convocar els sindicats a una reunió per aquest dilluns novembre per informar-los de la voluntat de retallar 2.000 llocs de treball. Els primers indicis apunten que les mesures que plantejaran estan basades en prejubilacions i baixes incentivades, excloent així l'aplicació d'un ERO.





















Des de CCOO, com a sindicat majoritari en el Banc amb un 42% de la representativitat, exigiran "un pla de retallada que s'ajusti exclusivament a la voluntarietat de la seva acceptació, i que garanteixi la viabilitat i la seguretat dels llocs de treball de la resta de la plantilla que continuarà treballant en Banc Sabadell ".





A falta de rebre les explicacions de la Direcció, a CCOO els "sembla bé que el plantejament inicial de la Direcció sembli estar basat a l'oferir baixes incentivades i prejubilacions de forma voluntària, la qual cosa significaria, a priori, aplicar mesures no traumàtiques i evitar així l'aplicació d'un ERO ".





Per a CCOO "és bàsic que en la presentació d'aquest pla de reestructuració, aquestes suposades mesures no traumàtiques vagin acompanyades de la certesa que el futur de l'entitat passi per garantir el manteniment dels llocs de treball de les més de 13.000 persones que continuaran prestant seus serveis a l'Banc ".





El tancament d'oficines i altres centres de treball i aquest pla d'ajust de la plantilla, en paraules de l'sindicat "han d'estar acompanyat d'un pla que permeti a la plantilla de Banc Sabadell continuar oferint serveis a la clientela amb la màxima professionalitat i més fer-ho en un ambient de confiança i tranquil·litat ".





Un pla, que segons CCOO "reflecteixi la realitat del nostre negoci i en el qual Banc Sabadell assumeixi la seva responsabilitat social, que serveixi per evitar haver a una plantilla amb càrregues de treball inassumibles i que, tot i així, demostra cada dia una professionalitat digna d' elogi davant d'una clientela amb diversitat de perfils que reclamen una atenció personalitzada ".