Brot d'11 positius asimptomàtics a l'Institut Català d'Oncologia de Girona

El mateix Institut Català d'Oncologia de Griona va detectar un brot de coronavirus a la planta d'hospitalització de l'ICO Girona (8a planta de l'Hospital Un. Dr. Josep Trueta de Girona). Aquest brot ha afectat 11 pacients que han donat positiu, que a hores d'ara estan asimptomàtics i estables, i que es troben aïllats a la mateixa planta en un àrea que ha estat habilitada per tractar els casos de Covid-19.

























Un cop feta la selecció massiva a tots els pacients i els estudis de contactes dels casos, des de la Direcció de l'ICO Girona s'han pres les següents mesures:



▪ La planta d'hospitalització de l'ICO Girona (8A d'l'Hospital Un. Josep Trueta) s'ha sectoritzat i una part serà ocupada per aquests pacients que han donat positiu per poder tenir una vigilància més acurada i precisa per la seva patologia. Davant d'un possible ingrés urgent per motiu oncohematològic es realitzarà a la planta 7a en la qual l'ICO també disposa d'habitacions.



▪ S'està redefinint les guàrdies dels facultatius i els torns d'infermeria per poder assegurar que sempre siguin els mateixos professionals els que estiguin a la planta i minimitzar les rotacions de personal assistencial.



▪ També s'informa a les famílies dels pacients ingressats a la 8 planta que, temporalment, no es permetran acompanyants i s'activaran els sistemes de comunicació a distància amb els familiars. Així i tot es respectaran els cassos de final de vida o situacions especifiques que requereixin la presència d'un familiar.



Des de la Direcció de l'ICO Girona s'estan seguint el protocols dictats pel Departament de Salut, en coordinació amb la Direcció de l'Hospital Un. Dr. Josep Trueta així com seguint també els protocols d'actuació de l'ICO. D'altra banda s'està fent un seguiment acurat per vigilar, de prop, l'evolució de tots els implicats, tants pacients com a professionals, per poder aplicar les mesures pertinents en cada moment.



Finalment volem destacar l'alt compromís i esforç que, en tot moment, estant mostrant els i les professionals de la unitat i de tot el personal de guàrdia de l'ICO Girona.