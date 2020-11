L'associació Famílies per a la Revolta Educativa demana el "tancament temporal" de les escoles catalanes

L'associació Famílies per a la Revolta Educativa ha demanat "el tancament temporal dels centres educatius per tallar la transmissió comunitària" del Covid-19 a Catalunya.





















En un comunicat aquest diumenge, ha criticat la "manca de planificació i abandonament total de l'professorat i de les famílies", així com la improvisació constant davant d'una situació gravíssima ".





Per això, Famílies per a la Revolta ha instat la comunitat educativa a fer una aturada temporal que serveixi com a mesura de protecció davant el que considera la irresponsabilitat de la Generalitat i, per tant, a procedir a "una retirada massiva de la infància dels centres ".





També ha exigit recursos per dotar els centres de mesures de seguretat i material de suport a la tasca docent, a més d'una planificació "responsable, que permeti limitar l'estada d'infància i docència en els centres".





L'associació també ha demanat que aquesta planificació compti amb "el màxim protagonisme i la participació del conjunt de la docència i de les famílies" i que tingui en compte les necessitats especials de totes les parts.





Famílies per a la Revolta Educativa ha cridat a la mobilització dels professionals de sector ia realitzar una "vaga unitària" liderada pels sindicats. I ha afirmat que només acceptarà l'activitat presencial "quan sigui epidemiològicament lliure de risc i s'hagi dotat els centres de les mesures de seguretat, personal i eines suficients".