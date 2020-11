María Jesús Montero "L'economia es recuperarà a temps per poder complir amb el pressupost"

En entrevista a El País aquest diumenge, María Jesús Montero, ministra d'Hisenda, insisteix que l'economia es recuperarà a temps el 2021 per poder complir amb els seus comptes, marcades per les ajudes de 27.000 milions de la UE.





























Sobre els suports parlamentaris perquè surtin endavant aquests pressupostos Montero ha afirmat que "tenim és la sensació que la majoria dels grups polítics entén que aquests comptes són necessàries per al país i que del que es tracta no és de donar el vistiplau a una forma de Govern, ni a una ideologia, sinó del que es tracta és d'accelerar les palanques de canvi imprescindibles perquè el nostre país pugui sortir de la situació de crisi com més aviat i surti reforçat ".





I sense preferències en els suports la ministra d'Hisenda insisteix "treballaré perquè tots els partits que volen contribuir a la construcció d'aquest país ajudin a que tinguem capacitat de recuperar l'economia i puguin donar suport a aquest projecte de pressupostos. Els nous comptes incorporen 27.000 milions de fons europeus. Mai tindrem una oportunitat com aquesta. I crec que no hi ha cap motiu per no donar suport a aquestes comptes públics. Tot el contrari, em costa trobar excuses perquè els pressupostos no surtin endavant ".





Sobre la realitat dels ingressos reflectits en els pressupostos de l'2021, Montero, afirma "sempre que es fa un projecte de pressupostos es fa una previsió i al llarg de l'any es corregeix o no en funció de com s'està comportant l'economia. Insistim en que si som capaços de anticipar-nos als brots, i el control de la pandèmia i els ciutadans també disminueixen en la mesura del possible els contactes no imprescindibles, creiem que estem en condicions de desenvolupar el projecte en aquestes qüestions tan importants com la recaptació " .





Sobre la burocràcia en la consessió dels fons europeus la ministra creu "el Govern està treballant per agilitzar tots els procediments. Presentarem un decret llei per a aquesta secció de fons europeus que ens permeti ser capaços d'escurçar els colls d'ampolla, que els terminis no siguin tan prolongats, eliminar aquells informes que no siguin estrictament imprescindibles i fer un control financer a posteriori, que permeti assegurar els fons ".





Malgrat que res impedeix a la UE la baixada de l'IVA de les màscares , Montero insisteix "la posició de l'Ministeri d'Hisenda és molt clara: el reglament europeu impedeix la baixada de l'IVA de la mascareta. Però estem observant que hi ha països que estan incomplint i que la Comissió Europea no està actuant. això no té cap sentit. Hem demanat a la Comissió que, ara que està tramitant una directiva que fa a l'IVA de les PCR, incorpori aquesta baixada de preu de les màscares. Més enllà d'això, el Govern va ser dels pocs que va posar preu màxim a la mascareta. a més, anem a revisar el preu de la mascareta per baixar-lo, si és possible. Ho estem parlant amb els sectors perquè per una via o per una altra sigui un material accessible a tot el món. Ningú es pot quedar en risc de contagi pel fet de no poder adquirir un. Puc avançar que el Govern prorrogarà l'IVA de el 0% de l'material sanitari adquirit per hospitals, administracions públiques o entitats socials fins a abril de 2021 i amb caràcter retroactiu ".





En relació als ERTO, la ministra d'Hisenda creu que "en aquest moment, el que marca la normativa és que els ERTO estaran fins al 31 de gener. En qualsevol cas, si la situació continua complicada caldrà replantejar en el diàleg social quines són les mesures següents a adoptar. Però cal tenir en compte que el SEPE, que és l'organisme encarregat de pagar aquest tipus de prestacions i també les d'atur, s'ha dotat amb 4.000 milions d'euros addicionals tot i que les perspectives d'atur des del nostre punt de vista van anar disminuint l'any que ve ".













Preguntada per la pujada del deute de l'Estat en els propers anys, Montero desgrana les seves idees "penso tres coses. Primer, que si el destí d'aquest deute és l'estímul econòmic per a polítiques anticícliques espero rebre una recompensa que permeti compensar aquest esforç que es està fent ara. Crec que perquè l'economia no es ressenti més necessitem fer una injecció. necessitem una inversió important per esmorteir la caiguda de l'atur, la situació de les empreses i que el sector públic ha de ser un sector d'arrossegament. En segon lloc , també crec que el projecte de Pressupostos és molt acurat amb tota la política per a les futures generacions. el problema del deute no és ser capaços de pagar-la en aquest moment o el tipus d'interès. Ho serà, m'imagino, pel que fa la situació sanitària estigui més controlada. en aquest moment el que pot preocupar és el que les generacions futures poden tenir en relació amb les finances públiques. Per això es contempla que acompanyi rem als joves perquè puguin desenvolupar un projecte vital que ara tenen bastant truncat. Però sóc optimista. Crec que en aquests tres anys que tenim per davant, fins a sis d'execució dels fons europeus, sortirem enfortits en termes de finances públiques, anem a poder impulsar com un reactor aquests projectes que estàvem intentant posar en marxa poc a poc amb el pressupost ordinari. És un xut que ens va a donar la possibilitat d'estar en millor situació i fer la consolidació fiscal de manera més ràpida, que és la tercera part ".









Les negociacions amb partits com el PNB o Ciutadans poden portar adossades reduccions en els ingressos previst a priori pel Govern de Pedro Sánchez, encara que això és una cosa que preveu la ministra d'Hisenda que afirma que "en el Pressupost tinc marge en partides pensades justament per si en un moment determinat parlem de disminuir ingressos o parlem d'un nou projecte de despesa. Amb aquesta cautela s'ha fet el Pressupost. a mi el que m'agradaria és que el Pressupost contemplés la totalitat d'ingressos previstos. Dit això, el Parlament mana ".