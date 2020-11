El Govern central cobrirà part de la despesa de la Seguretat Social a través dels impostos

El Govern central s'ha vist obligat a buscar una forma de garantir el pagament de tots els ajuts que ha aprovat. Des de l'Executiu calculen que els ingressos per les cotitzacions socials seran insuficients per sufragar totes les ajudes, prestacions, pensions i bonificacions que atorga el Sistema.





En aquest sentit, l'any que es preveu que l'Estat faci fins a tres transferències per valor de 31.177.000 d'euros per afrontar els pagaments corresponents a protecció familiar, ingrés mínim vital, naixement i cura de menors, pensions no contributives, dependència i complements a mínims, entre d'altres, segons informa El Economista.





La Seguretat Social necessitarà l'any que la injecció de capital per valor equivalent a 2,5 punts del PIB per a garantir la sostenibilitat de sistema a mitjà i llarg termini. Es preveu que es financi a través dels impostos la prestació contributiva de naixement i cura de menor per valor de 2.785 milions d'euros; les prestacions no contributives de protecció a la família per valor de 1.414 milions; ajudes per a la dependència per una quantia de 2.350 milions d'euros; pensions no contributives per valor de 2.750 milions; complements a mínims que ascendiran a 7.075.000 d'euros i l'ingrés mínim vital, pressupostat en 3.016.000 d'euros per a tot l'any.





OPTIMISME RESPECTE ALS INGRESSOS





Els experts consultats per El Economista adverteixen l'excessiu optimisme amb el qual el Govern ha elaborat els pressupostos, sobreestimant el que va a ingressar amb les cotitzacions socials dels treballadors.





El Govern estima que la seguretat social ingressi un 3,8% més el 2021, el que permetria finançar el 72,4% del Pressupost. El sistema rebrà a més transferències de l'Estat per valor de 31.177.000 d'euros.