Calvet descarta un confinament domiciliari a Catalunya

Assegura que si Puigdemont es presenta a liderar JxCat, ell no es presentarà a les primàries

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha descartat "per ara" un confinament domiciliari a Catalunya, i ha afegit que s'ha de seguir amb una observació continuada de les dades i revisar les mesures en funció de l'evolució.





En una entrevista aquest dilluns a Ràdio 4, ha destacat que ha baixat el risc de reproducció, conegut com RT, a Catalunya, i ha afirmat que quan porti uns dies per sota de l'1 es podran "rebaixar les mesures severes".





Calvet ha defensat que el transport públic és segur, ha apuntat que buscaran maneres de "aplanar l'hora punta", perquè el problema és que la gent es mou a les mateixes hores, i ha descartat regular l'entrada, perquè el considera materialment impossible.





DESNONAMENTS

Ha anunciat que aquest dimarts el Govern aprovarà un nou decret per reforçar la normativa i evitar desnonaments de persones vulnerables, i ha concretat que es destinaran 12 milions d'euros a lloguer d'hotels per propietaris particulars per oferir un lloguer social a famílies vulnerables desnonades.





"M'agradaria que no hi hagués desnonaments", ha afirmat el conseller, que també ha anunciat que s'incrementaran en 26 milions d'euros les ajudes per pagar el lloguer, que se sumaran als 14 milions actuals.





Sobre les protestes aquest cap de setmana, Calvet ha defensat que "no és tolerable que hi hagi violència", ha dit que els ciutadans tenen dret a expressar el seu descontentament, però ha censurat que es trenquin aparadors i que davant d'això s'ha d'actuar.





PRIMÀRIES

Calvet ha sostingut que si l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont es presenta a liderar JxCat, ell no es presentarà a les primàries, tot i que ha dit que li fa "molta il·lusió" presentar-se.





Ha explicat que si Puigdemont es presenta a les primàries, "després hi ha d'haver unes primàries secundàries per triar la resta de la llista", a les quals sí que es presentaria, i ha argumentat que fa això perquè reconeix el lideratge indiscutible de l'expresident, en les seves paraules.





"Li reconec el lideratge a Puigdemont. No considero que hagi trencat el partit", ha afegit Calvet, que ha destacat que serà ell qui decideixi si vol ser investit, però ha apuntat que l'expresident no tornarà de Bèlgica perquè li invistan.





Preguntat per la posició de JxCat sobre els pressuposts generals de l'Estat (PGE) i la possible divisió dels vots en el seu grup parlamentari, Calvet ha afirmat que li agradaria que hi hagués una posició clara davant la votació dels PGE i ha afegit que "dependrà del que es posi sobre la taula ".





"El pressupost no és suficient per a Catalunya, perquè es basa en criteri de població i de PIB", ha defensat el conseller, que ha demanat compromís polític amb l'amnistia per als presos d'l'1-O, a la qual assegura que no renunciaran a la negociació.





Sobre els detinguts en l'operació Voloh, Calvet ha sostingut que és una operació a la qual dóna poca credibilitat i que "busca criminalitzar persones", i s'ha preguntat per què no s'ha pronunciat la Fiscalia a l'respecte.





Ha descartat que hi hagi hagut tracte de favor a Xavier Vendrell a la requalificació urbanística de 'Villa Bugatti' a Cabrera de Mar (Barcelona): "Ha seguit el procediment urbanístic ordinari. Estàvem en procés urbanístic normal".