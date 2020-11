ATA proposa cinc mesures per adequar les cotitzacions dels autònoms als seus ingressos

Tal com s'especifica en la seva recomanació quarta la Comissió de el Pacte de Toledo és possible "a hores d'ara, i de manera gradual, acomodant-se a la gran varietat de situacions de el col·lectiu d'autònoms" promoure mesures per "aproximar les bases de cotització dels treballadors autònoms als seus ingressos reals ".

















En aquest sentit, ATA p ropone que s'escometen les següents mesures en consonància amb el que recomana el Pacte de Toledo permetre:





1. Que els autònoms majors de 48 anys (pràcticament la meitat d'autònoms) puguin adequar de forma voluntària la seva cotització als seus ingressos podent cotitzar per una base superior als 2.077 € / mes que se'ls permet actualment.





2. Que els autònoms societaris (més de 900.000 autònoms) puguin deduir com a despesa d'empresa, a l'igual que les cotitzacions dels treballadors, la seva cotització a la seguretat social. El 60% dels autònoms societaris estarien disposats a pujar la seva cotització mensual si això fos possible.





3. Aportacions al llarg de l'any independentment de la quota mensual que paga cada autònom que permetin millorar la seva contributivitat i les seves prestacions. I que es poguessin fer en el moment que l'autònom tingui liquiditat o disposició financera.





4. Que els autònoms puguin triar la seva base de cotització, canviar-la per pujar o reduir, 6 vegades a l'any.





5. Reduir la cotització als autònoms els rendiments nets en l'últim any estiguin per sota de l'SMI cotitzant a la Seguretat Social de la següent manera:





-Reducció de el 50% de la quota mínima per a aquells autònoms els rendiments nets no arribin al SMI.





-Reducció de el 75% de la quota mínima per a aquells autònoms els rendiments nets no arribin a el 50% del SMI.





"Seguint aquestes recomanacions i aplicant aquestes propostes es podrien millorar les cotitzacions i augmentar la recaptació sense tenir necessitat d'obligar a pujar la cotització a molts autònoms que ara mateix tenen una situació econòmica d'asfíxia", ha assegurat Lorenzo Amor, president d'ATA.