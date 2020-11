​SATSE denuncia que es tracten a les infermeres com a màquines a Catalunya

“La primera onada ens va agafar a tots per sorpresa, però ara han tingut temps de planificar els recursos humans sense obligar-nos a renunciar als nostres drets” expliquen les infermeres de SATSE Catalunya.





L’Organització denuncia que hi ha centres sanitaris que comencen a anul·lar dies de lliure disposició, descansos i canviar dies de treball per a cobrir la creixent demanda assistencial derivada de l’augment de casos de COVID-19.





















El Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya explica que aquests canvis, “a més d’incrementar el còmput de temps treballat sense cap pacte explícit de compensació, suposen trasbalsar completament la vida de la infermera”. La queixa és doble: d’una banda s’informa d’aquests canvis amb poca o nulla antelació i de l’altra no s’assegura al treballador que pugui recuperar aquets dies de descans més endavant.





SATGE acusa a diverses direccions de centres catalans, d’anul·lar dies de lliure disposició o vacances de forma unilateral i sense assegurar al professional que li seran retornades. “A la primera onada s’estava improvisant, però ara s’ha tingut el temps per establir un procediment per a que puguem recuperar aquest descans perdut. No només perquè és el nostre dret, sinó perquè estem esgotats” reivindiquen.





“Els gestors estan obligant a la infermera a posar tota la seva vida a disposició de la feina” expliquen, dificultant a l’extrem la cura dels fills o persones al càrrec i “pressuposant que el professional no pot tenir cap mena de vida fora del centre sanitari”.





“Nosaltres ja comencem a parlar d’una segona onada de maltractament als professionals” ironitzen des de SATSE Catalunya. “El compromís amb la professió i la dedicació al benestar de la societat és una cosa que compartim totes les infermeres, però cal recordar que som persones i no màquines. No podem tolerar que els gestors s’aprofitin de la nostra professionalitat per a no fer la seva feina: que és organitzar i gestionar la demanda correctament, tot respectant els nostres drets laborals” asseguren.





Una altra protesta del Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya és que moltes direccions estan deixant a la representació sindical en un “punt cec” per a que no tinguin possibilitat de negociar els canvis i protegir als treballadors.





“S’està avisant amb 24 hores d’antelació o fins hi tot comunicant els canvis als treballadors de forma informal abans de que s’informi a la representació sindical, el que suposa posar traves o arribar a impedir la nostra labor de defensa dels drets laborals de les professionals” denuncien.

“Son maniobres que juguen amb xantatge emocional als sanitaris i que no tenen cabuda en una situació que tot i ser de necessitat, aquest cop era previsible” afegeixen.