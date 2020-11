El Govern central prepara una pujada de les pensions d'entre 2 i 11 euros al mes el 2021

El Govern apujarà les pensions, encara que potser no es tracti de la pujada esperada pels jubilats. Les pensions mínimes contributives pujaran l'any que ve aproximadament entre 2 i 11 euros a el mes amb la revalorització del 0,9% anunciada pel Govern i contemplada en el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2021.



En concret, amb la pujada del 0,9%, l'import de la pensió mínima per als jubilats de 65 anys amb cònjuge a càrrec quedarà en 851 euros a el mes en 14 pagues (enfront dels 843,4 euros al mes actuals); la de sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) en 689,7 euros (683,5 euros actualment), i la de amb cònjuge no a càrrec en 654,6 euros mensuals (enfront dels 648,7 euros actuals).



Per als jubilats amb menys de 65 anys, la pensió mínima amb cònjuge a càrrec es fixa en 2021 a 797,9 euros a l'any (790,7 euros actualment); sense cònjuge a 645,3 euros mensuals (639,5 euros ara), i amb cònjuge no a càrrec en 609,9 euros mensuals (604,4 euros actualment).



Per la seva banda, la pensió màxima de jubilació se situarà l'any que en 2.707,49 euros mensuals per catorze pagues, enfront dels 2.683,34 euros al mes d'aquest any.



PUJADA DE FINS A 7,2 EUROS A EL MES PER A LES VIUDES



Les pensions mínimes de viduïtat pujaran el 2021 entre 4,7 i 7,2 euros mensuals, depenent de les circumstàncies. En concret, la pensió mínima de viduïtat per als titulars amb càrregues familiars se situarà en 797,9 euros mensuals, en contrast amb els actuals 790,7 euros al mes.



En el cas de ser major de 65 anys o de tenir una discapacitat major o igual a 65% la pensió mínima de viduïtat serà de 689,7 euros mensuals, fet que suposa 6,2 euros més que ara.



Si el titular de la pensió de viduïtat té entre 60 i 64 anys, la quantia en 2021 serà de 645,3 euros mensuals (639,5 euros actualment), mentre que en el cas dels beneficiaris menors de 60 anys la prestació serà de 522,5 euros mensuals (517,8 euros aquest any).



Per la seva banda, la pensió mínima contributiva de gran invalidesa pujarà en 2021 fins als 1.276,5 euros mensuals (1.265,1 euros actualment) si es té cònjuge a càrrec, i ascendirà fins als 1.034,6 euros si no es té càrrec a a la parella (unitat econòmica unipersonal), en contrast amb els 1.025,3 euros al mes actuals.



La pensió mínima per incapacitat absoluta o total dels titulars amb 65 anys amb cònjuge a càrrec serà el proper any de 851 euros a el mes, en contrast amb els 843,4 euros actuals, mentre que la dels que no tenen cònjuge a càrrec (unitat econòmica unipersonal) serà de 689,7 euros mensuals (683,5 euros actualment).



ORFES



En el cas de les pensions d'orfandat, l'import mínim ascendirà l'any que a 210,8 euros mensuals per beneficiari (ara són 208,9 euros), mentre que si el beneficiari té menys de 18 anys i compta amb una discapacitat superior o igual a 65% la quantia serà de 414,7 euros mensuals, gairebé quatre euros més que aquest any.



La pensió mínima a favor de familiars es situarà en 2021 en 210,8 euros mensuals, enfront dels 208,9 euros actuals, mentre que la pensió de l'extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI) serà de 441,7 euros mensuals en el cas de vellesa, invalidesa i viduïtat (437,7 euros ara) i si concorren amb alguna pensió pública de viduïtat ascendirà a 428,7 euros a al mes (424,8 euros en l'actualitat).



Els PGE de 2021 contemplen una despesa en pensions contributives, incloent les mínimes, de 143.046.000 d'euros, fet que suposa un increment del 3% respecte a l'exercici 2020. En aquest increment s'ha tingut en compte la revalorització de les pensions del 0, 9%, l'increment del col·lectiu de pensionistes i la variació de la pensió mitjana.



L'última nòmina de les pensions contributives, corresponent a l'octubre, va aconseguir la xifra rècord de 9.930,1 milions d'euros, un 2,2% més que en el mateix mes de 2019. El total de pensions contributives abonades el mes passat va ser de 9.773.471, fet que suposa 8.119 prestacions més que al setembre i gairebé la mateixa xifra que un any abans.