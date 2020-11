Snowden sol·licita la nacionalitat russa després de 7 anys refugiat al país

Edward Snowden, l'exanalista que va destapar alguns programes illegals d'espionatge electrònic dels Estats Units, sollicitarà la nacionalitat russa després de set anys refugiat en aquest país, on té permís de residència permanent.









"Després d'anys separats dels nostres pares, la meva dona i jo no volem que ens separin del nostre fill. Per tant, en aquesta era de pandèmies i fronteres tancades, sol·licitarem la doble ciutadania nord-americana i russa", ha escrit Snowden a Twitter, dies després d'anunciar que serà pare.





"La Lindsay i jo continuarem sent nord-americans, educarem el nostre fill amb tots els valors de l'Amèrica que estimem, com la llibertat d'expressió", ha precisat l'antic analista, que ha dit que anhela el dia en què podrà tornar al seu país "perquè tota la família es pugui reunir". "El nostre gran desig és que, allà on visqui el nostre fill, se senti a casa", ha afirmat.





Snowden, que va treballar per a l'Agència de Seguretat Nacional (NSA, en anglès), es va fer famós el 2013 després de revelar a la premsa els programes secrets d'espionatge global d'aquest organisme, fets pels quals el busca la justícia del seu país.





Després de fugir inicialment a Hong Kong, es va refugiar a Moscou, on va passar diverses setmanes a la zona de trànsit de l'Aeroport de Xeremétievo, fins que va rebre l'asil durant un any l'agost del 2013, que es va perllongar amb posterioritat fins que recentment Rússia li va donar permís de residència indefinit.





El seu advocat, Anatoli Kucherena, ha precisat que el nord-americà prepara la documentació per tramitar la nacionalitat. "Edward Snowden ha decidit demanar la nacionalitat i ara està reunint els documents", ha indicat, segons l'agència Sputnik.