Japó estudia utilitzar la intel·ligència artificial per a prendre decisions polítiques ràpides

El govern japonès està considerant introduir un sistema d'anàlisi de big data basat en intel·ligència artificial desenvolupat per una firma nord-americana perquè prengui decisions polítiques més ràpides, segons informen fonts governamentals al diari Japan Times.





La mesura reflecteix el progrés en les tecnologies d'intel·ligència artificial del primer ministre Yoshihide Suga, que s'ha marcat com a objectiu promoure la digitalització a l'Executiu.





El sistema d'anàlisi de big data en qüestió va ser desenvolupat per Palantir Technologies Inc, que va ser fundada el 2003. "Estem en converses amb Palantir en els camps de defensa, seguretat nacional i gestió comercial", ha explicat un funcionari de Govern. A Tòquio també es plantegen la necessitat de recopilar i analitzar un gran volum de dades sobre el nou coronavirus.





La tecnologia de Palantir "pot ajudar a resoldre problemes nacionals", va dir Koichi Narasaki, director executiu de la unitat japonesa de la companyia nord-americana, aparentment amb la crisi de l'coronavirus en ments.





El sistema desenvolupat per Palantir integra i analitza dades escampats per una gran organització en un curt període de temps. Entre els seus clients s'inclouen les principals institucions financeres d'EE. UU. I Europa, i organitzacions governamentals d'EE. UU. Com l'Agència Central d'Intel·ligència, el Departament de Defensa i el Departament de Salut i Serveis Humans.





Sobre el nou coronavirus, la companyia està treballant amb els Estats Units i països europeus, inclòs el Regne Unit, per analitzar les rutes d'infecció i les existències de productes mèdics.