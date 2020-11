La Covid-19 ja ha provocat més morts d'infermeres que les que van morir en la I Guerra Mundial

El nombre d'infermeres mortes després de contraure la Covid-19 puja ja a 1.500, des de les 1.097 registrades a l'agost, en 44 països, segons ha evidenciat l'última anàlisi de el Consell Internacional d'Infermeres (CIE).





Així mateix, aproximadament el 10 per cent dels casos a nivell global són de treballadors sanitaris. Des d'aquesta setmana ja hi ha més de 43 milions de casos a tot el món, dels quals aproximadament 1.100.000 de persones han mort, cosa que representa el 2,6 per cent.





Encara que la taxa de mortalitat dels més de quatre milions de treballadors sanitaris contagiats fora de només el 0,5 per cent, suposaria que haurien mort més de 20.000 treballadors sanitaris a causa del virus.





"És sorprenent que durant aquesta pandèmia hagin mort tantes infermeres com en la Primera Guerra Mundial. Portem des de maig de 2020 demanant un recull estandarditzada i sistemàtica de dades sobre els contagis i morts de treballadors sanitaris i és un escàndol que encara no s'estigui fent. 2020 és l'Any Internacional de les infermeres i les llevadores, i el bicentenari del naixement de Florence Nightingale. estic segur que ella estaria profundament afligida i enfadada per aquesta manca d'informació tant com jo ho estic ", ha dit el director general del CIE , Howard Catton.





MÓM INTERCONNECTAT

Catton ha comentat que la pandèmia ha demostrat fins a quin punt s'ha interconnectat el món i que les respostes dels governs han de tenir-lo en compte per respondre adequadament. "Crec sincerament que el global mai ha estat més local en termes dels reptes que estem afrontant, les lliçons que hem d'extreure i les solucions que busquem. Per exemple, l'obtenció d'equips de protecció individual entre fronteres requereix que els governs treballin junts en qüestió de duanes i controls. i quan tinguem una vacuna, per endur-se'l a tots aquells que la necessitin i no només als que se la puguin permetre. Caldran relacions multilaterals i cooperació ", ha detallat.





A més, segons ha recordat, les infermeres estan tenint un paper clau aquests mesos, i aquesta "mateixa importància" la tindran quan això acabi. "La nostra experiència i les dades dels quals disposem signifiquen que tenim una veu molt poderosa i legítima que hem d'utilitzar per influenciar els sistemes de salut de el futur", ha emfatitzat.





Des de fa unes setmanes, els sanitaris han sortit al carrer a denunciar la gestió de la pandèmia. "No em sorprèn que ens trobem en aquesta situació perquè vam entrar molt mal preparats en aquesta pandèmia, amb falta d'inversions, així com amb un dèficit de sis milions d'infermeres i lentitud per part d'alguns governs per donar una resposta adequada. Les infermeres estan enfadades per la falta de preparació i també per la falta de suport que han patit. Hem de passar de les paraules càlides a les accions reals perquè cap de nosaltres podrà aguantar i les nostres economies no es recuperaran si no mantenim als nostres treballadors sanitaris i en concret a les infermeres treballant i amb capacitat de tenir cura de tots nosaltres ", ha tancat Catton.





EL CAS ESPANYOL

Per la seva banda, el president de el Consell General d'Infermeria, Florentino Pérez Raya, ha informat que a Espanya ja hi ha comptabilitzades a set infermeres mortes, si bé no es té coneixement "exacte" d'infermeres afectades, per la manca de dades que ofereix el Ministeri de Sanitat.





"La taxa de contagi entre sanitaris a la primera onada va ser molt elevada, al voltant del20 per cent. Una cosa que ens sembla vergonyós tenint en compte que això ha estat per la falta d'EPI i la manca de seguretat que han tingut per part de les administracions, encara que sembla que aquest problema s'ha solucionat en la segona onada ", ha detallat Pérez Raya.





A més, Pérez Raya ha informat que des de l'Organització Col·legial d'Infermeria d'Espanya s'insta els països a realitzar una major inversió en infermeres en els sistemes de salut en general perquè el virus ha posat de manifest les limitacions que té el nostre sistema sanitari. "Cal invertir en infermeres perquè recordem que al nostre país tenim una de les ràtios pacient infermera més baixa de l'món, no només salvem vides, sinó que vam aconseguir millorar l'economia i recuperar les nostres llibertats individuals", ha ressaltat.