Baixes incentivades i prejubilacions: Banc Sabadell acabarà amb 1.800 llocs a final d'any

Banc Sabadell s'ha reunit amb els sindicats aquest dilluns i els ha informat oficialment del seu pla de reestructuració, que retallarà 1.800 llocs de feina a través de baixes incentivades i prejubilacions a final de l'any, i que serà finançat a través de la venda durant aquest any d'una cartera de renda fixa.













El pla de reestructuració preveu 1.800 baixes repartides en 850 baixes de funcions administratives, 450 baixes de funcions comercials i 500 en centres corporatius i estructures territorials, amb sortides previstes al 31 de desembre d'aquest any, és a dir, de cara a l'inici del primer trimestre , segons ha informat CCOO





El sindicat, que compta amb el 42% de la taula, ha valorat "positivament" que aquest pla, "d'inici, no té intenció d'aplicar un ERO i, per tant, evitar qualsevol mesura traumàtica".





Així mateix, ha detallat que des de l'entitat "no han aportat cap dada amb contingut suficient per valorar el seu efecte en la plantilla, com poden ser les condicions econòmiques que cal negociar, la seva afectació territorial" i altres continguts "crucials" per a aquesta negociació.

La propera reunió serà aquest dimecres, 5 de novembre, i el sindicat confia que l'empresa financera aporti i a "totes les dades necessàries" per abordar aquesta negociació amb la màxima garantia.





CCOO ha exigit que aquest pla vingui acompanyat de mesures estructurals que garanteixin la viabilitat i seguretat de la plantilla que quedarà prestant els seus serveis a Banc Sabadell, amb l'ajust del seu pla de digitalització.





En aquesta línia, ha reclamat el principi de voluntarietat per a totes les sortida, un pla viable per al personal que continuarà al banc i tenir tota la informació de forma prèvia, amb un calendari de reunions eficaç.