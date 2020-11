Artadi reclama que no s'especuli sobre ajornar les eleccions

La vicepresidenta de JxCat i diputada al Parlament, Elsa Artadi, ha reclamat aquest dilluns que no s'especuli sobre la possibilitat de posposar les eleccions si la pandèmia del coronavirus empitjora, una decisió que considera que s'hauria d'acordar per "consens".

En una roda de premsa telemàtica, ha reaccionat així després que l'exvicepresident i líder d'ERC, Oriol Junqueras, hagi obert la porta a endarrerir els comicis si la crisi sanitària es descontrola i amb un consens molt ampli tal com va passar al País Basc i Galícia.





Segons Artadi, el Govern treballa en diferents escenaris per garantir el dret dels catalans a poder votar, tot i que ha recalcat que falten més de tres mesos per al 14 de febrer i s'haurà d'analitzar l'evolució de la pandèmia durant aquest temps. "No cal entrar en el terreny especulatiu, això genera confusió als ciutadans", ha advertit Artadi.





REGLAMENT DE PRIMÀRIES

Sobre el reglament de les primàries de JxCat, que s'ha d'aprovar aquest cap de setmana, ha explicat que encara no s'ha tancat perquè volen que sigui "molt clar", i que servirà per regular el procediment que cal seguir per presentar-se per liderar la llista o ocupar altres llocs de la candidatura.





"Volem un sistema nou, que no sigui unes pseudoprimàries", ha subratllat Artadi, que ha afegit que l'expresident Carles Puigdemont encara no ha decidit si encapçalarà la llista i que primer han d'aprovar el reglament de les primàries.