Mor Toni Bruins, ajudant de Johan Cruyff al Dream Team

El tècnic i analista neerlandès Toni Bruins Slot ha mort als 73 anys d'edat, fruit d'un càncer que se li va diagnosticar el 2016, i amb ell se'n va una peça de el conegut 'Dream Team' del FC Barcelona, ja que va ser part clau en el cos tècnic de Johan Cruyff i Charly Rexach.

Recordada és la seva 'maneta' celebrant des de la banqueta el 5-0 del Barça a el Reial Madrid el 1994, al Camp Nou. Carismàtic i treballador, va ser ajudant de Cruyff al que era el millor Barça fins al moment, potser únicament superat pel de Pep Guardiola.





Bruins Slot, a qui se li va diagnosticar un càncer fa quatre anys, no va voler allunyar-se de el món de el futbol. El seu últim treball va ser com a analista a l'Ajax d'Amsterdam, club a què va arribar el 1982 com a segon entrenador.





Va ser ajudant de Johan Cruyff tant a Amsterdam com al club blaugrana, on sens dubte va fer brillar el seu palmarès amb la consecució de la Copa d'Europa de 1992.





També va ser ajudant, posteriorment, de l'actual tècnic culer i heroi d'aquella final de Wembley, Ronald Koeman, amb qui va treballar al Benfica, PSV, València i AZ com a segon entrenador.