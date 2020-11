Luisgé Martín obté el 38 premi Herralde de novel·la amb «Cien noches» i Federico Falco queda finalista amb «Los llanos»

«Cien noches» de Luisgé Martín acaba d'obtenir el 38è premi Herralde de novel·la, mentre que Federico Falco ha quedat finalista amb «Los llanos». Així ho ha comunicat l'editora Silvia Sesé en un el transcurs d'un acte únic que ha reunit el que en altres ocasions es desdoblava en una roda de premsa matinal i el posterior lliurament del guardó en el transcurs d'una festa literària vespertina. Però els temps no estan per a celebracions multitudinàries i aquest any ha sigut necessari conformar-se amb una trobada amb els mitjans informatius en què s'ha lliurat el premi físic al guanyador i de forma virtual al finalista, unit amb Barcelona per videoconferència des de Buenos Aires.









"A « Cien noches» hi ha en realitat tres novel·les" -ha explicat el seu autor-: una novel·la de tesi amb una mirada moral que sosté certes idees sobre el comportament i la sexualitat i que fa una defensa de la promiscuïtat, una novel·la eròtica light i també una novel·la negra perquè es produeix un assassinat amb la consegüent investigació sobre la seva autoria".





Luisgé Martín, que va recordar la seva experiència anterior com a participant en altres convocatòries literàries -es va presentar a un Planeta i quan li van tornar el seu original va comprovar que ni tan sols l'havien llegit-, ha indicat que la seva literatura "és una recerca de l'equilibri a força de contrapesos que es van succeint "i que en aquesta ocasió ha buscat" el plaer de mirar pel forat del pany ". El punt de partida va ser cert informe sexològic que descobria fa deu anys en el qual es revelava que el 55% dels homes havien estat infidels, així com també el 46% de les dones. A partir d'aquí va construir aquesta novel·la sobre la infidelitat d'Irene que, després d'un viatge de Madrid a Chicago i ja en aquesta ciutat americana, es converteix en detectiu i es dedica a espiar les vides alienes. Per això l'autor ha fabulat des de la veu de la protagonista, que és una dona, cosa que no havia fet mai abans. "He intentat evitar així entrar en una perspectiva masculina de la promiscuïtat".





Reconeix que «Cien noches» "no té una estructura simple i això es deu al fet que introdueix altres històries col·laterals amb vida pròpia. Per exemple, com que es manegen alguns expedients de adulteris, Luisgé Martín va tenir una idea original: redactar un d'ells, però va demanar la col·laboració de cinc escriptors amics -Edurne Portela, Manuel Vilas, Lara Moreno, Sergio del Molí i José Ovejero - perquè fessin el mateix amb cadascun dels altres casos. "Aquesta aportació ha fet que «Cien noches» sigui, d'alguna mesura, una obra en coautoria", encara que no va aclarir si estava disposat a compartir amb els seus col·laboradors els 18.000 euros de premi.





Des de Buenos Aires, Federico Falco va parlar de "Els plans" que, ha dit, "va sorgir de dues obsessions: com explicar el pas del temps i com explicar un paisatge", i per aquest últim objectiu va tenir molt present la immensitat de la Pampa argentina " que pot descriure amb una senzilla línia horitzontal ". En realitat, és la història de l'autoexili a què es sotmet un escriptor a conseqüència de l'abandó que pateix per part del seu nuvi i es reclou en el camp fugint de si mateix per lligar-se a la vida a través de l'escriptura.





A la 38a edició del premi Herralde de novel·la s'han presentat un total 886 originals, sent Argentina el segon dels països amb major nombre després d'Espanya. Luisgé Martín va concloure l'acte de lliurament del guardó amb una observació no exempta d'ironia però que convida a la reflexió: "Estem acostumats a no mirar cara a cara al que tenim davant i a no reconèixer l'evidència: que només són realment fidels un grapat comptat de macos, perquè els lletjos no tenim l'oportunitat de ser-ho ".