El tifó Goni deixa 16 morts a Filipines

Almenys 16 persones han mort i tres més han desaparegut després de l'arribada del tifó Goni a les Filipines, el més potent de l'any, segons l'últim recompte de l'Oficina de Defensa Civil.

El tifó, que localment s'ha batejat com 'Rolly', va tocar terra diumenge a la regió de Bicol, a l'oest de l'arxipèlag, on s'han hagut d'evacuar més de 370.000 persones.





Del total de víctimes mortals, sis s'han produït a la província de Catanduanes, on el tifó va tocar terra per primera vegada diumenge al matí, i deu més a Albay, on es va produir el segon impacte, informa el mitjà local ABS-CBN.





A més, han desaparegut tres persones a Guinobatan després que gairebé 150 habitatges hagin quedat sepultats per una esllavissada del volcà Mayon, ha informat l'alcaldessa de la localitat, Ann Yap Ongjoco.





D'altra banda, l'Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d'Afers Humanitaris (OCHA) ha indicat que gairebé 68,6 milions de persones s'han vist afectades pel tifó, de les quals 24,3 milions viuen a les zones més afectades.





Així mateix, 2,3 milions d'aquests indrets són vulnerables, de les quals 724.000 infants. Gustavo González, coordinador humanitari de l'ONU a les Filipines, ha destacat que s'han mobilitzat diversos equips per preparar-se.





González ha demanat a la població que segueixi les instruccions de les autoritats. "La població de Filipines és increïblement resilient, però aquest tifó és molt perillós. Ens hem de preparar per al pitjor i per salvar vides".





"QUE NINGÚ NO ES QUEDI ENRERE"

Així, ha destacat que "durant les pròximes hores i dies cal fer tot el possible per salvar vides i assegurar que ningú no es quedi enrere". L'OCHA coordina els sectors humanitaris a les zones afectades.





A més, l'Organització Internacional de les Migracions (OIM) fa costat a les autoritats per gestionar els centres d'evacuació, mentre que el Programa Mundial d'Aliments (PMA) ha rebut una petició de suport logístic.





En aquesta mateixa línia, el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (Unicef) s'ha començat a mobilitzar per ajudar les famílies. "Els infants estan entre els més vulnerables en qualsevol emergència", ha subratllat l'organisme.





"Hem analitzat de prop la situació i estem molt amoïnats per la supervivència, desenvolupament i protecció dels nens en risc", ha puntualitzat, després d'afegir que pot "mobilitzar ràpidament" els seus socis per augmentar els subministraments del Govern "en cas que sigui necessari".





Està previst que el tifó, ara ja afeblit, s'aparti de les Filipines dimarts. Actualment té vents sostinguts de 65 quilòmetres per hora, amb ratxes de fins a 80 quilòmetres, i avança en direcció oest pel mar del Sud de la Xina.





Goni és el tifó més potent que afecta el país des que ho va fer Haiyan a l'est el novembre del 2013, i que va deixar més de 6.300 morts i desplaçar més de 4 milions de persones.