Espanya registra 55.019 casos aquest cap de setmana i 379 morts més

El Ministeri de Sanitat ha notificat 55.019 casos de Covid-19 aquest cap de setmana, dels quals 4.334 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, en comparació amb els 9.723 de divendres passat. D'aquesta manera, en total ja s'han diagnosticat de Covid-19-1.240.697 persones a Espanya. La taxa mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies se situa en els 521,07 casos per cada 100.000 habitants.









Respecte a les morts, el nou informe publicat pel departament dirigeix Salvador Illa registra 379 morts més que divendres, i 777 en l'última setmana. En total ja són 36.257 les persones que han mort per Covid-19 a Espanya.





Actualment hi ha 19.170 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 2.650 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 2.002 ingressos i 1.203 altes. A més, en l'última setmana 5.019 persones han ingressat en un hospital com a conseqüència de la infecció provocada pel contagi del coronavirus i 377 en una UCI. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 15,51 per cent i en les UCI al 27,97 per cent.