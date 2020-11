Eloi Badia menteix als barcelonins, una altra vegada, amb la devolució del rebut de l'aigua

En una roda de premsa aquest dilluns, el vicepresident de l'AMB, Eloi Badia, ha afirmat que Aigües de Barcelona va cobrar de cop l'increment de consum que van fer les famílies durant el confinament, en lloc de prorratejarlo entre els mesos corresponents. I ho ha fet sabent que explicava la part que li interessada però no la veritat.













El 7 de setembre Badia va reconèixer públicament que l'empresa havia aplicat "correctament el reglament metropolità". I per això la pròpia AMB va haver d'emetre una rectificació per poder tornar a les famílies el que el reglament deia que calia cobrar.





Badia ha afirmat que 340.000 famílies metropolitanes, de les quals 60.000 ja han rebut la compensació econòmica que és d'una mitjana de 50 euros per factura, rebran la devolució de l'import cobrat.





I creient-se el salvador de les famílies barcelonines ha afirmat que a partir del 15 de novembre s'acabarà de tornar els diners corresponents a les 280.000 famílies restants, de manera que "a finals d'any s'haurà regularitzat pràcticament la situació de totes les famílies".





Badia es va oblidar de reconèixer i donar les gràcies a l'esforç titànic que Aigües de Barcelona haurà de fer per la seva falta de previsió i anticipació durant la pandèmia. Tenia la potestat, Eloi Badia, de modificar el reglament abans de la seva execució però la seva constant "torpesa" política, els nyaps de la qual són llegendaris i s'acumulen en el seu currículum polític, li va impedir evitar l'ensurt en la factura als barcelonins. Ell és així, com un bomber piròman, que ja se sap que primer incendia el bosc i després arriba com un heroi Superman a apagar el foc.





Per Badia "això no hauria d'haver passat mai i no tornarà a passar", i ha dit que si hi ha un nou confinament es garantirà que el sobreconsum de les famílies es prorrategi en els mesos que correspongui. És clar que no ha entonat cap "mea culpa" ni indici de dimissió per una gestió, la seva, plena de tants errors i els seus ensurts a costa de les butxaques dels contribuents. D'això ni paraula.





L'ADMINISTRACIÓ S'EQUIVOCA PERÒ NO ASSUMEIX RESPONSABILITATS

La incidència va ser provocada per l'aplicació del reglament aprovat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que és el que "estableix el mètode d'estimació". Un canvi en el decret per corregir aquesta incidència, significarà tornar una quantitat als barcelonins on "el 80% dels diners retornat seran impostos".





Però això al Vicepresident de l'Àrea d'Ecologia de l'AMB, Eloi Badia, no li interessa explicar-ho als afectats per la seva desídia. Mentre ells pagaven, ell tornava precipitadament de vacances al setembre i reconeixia en un fil a Twitter que AGBAR havia aplicat correctament l'article 60 del Reglament del Cicle de l'Aigua de l'AMB i que no "havia comès cap error en la facturació". I ara arriba novembre i "on vaig dir blanc, ara dic negre".





Llavors afirmava rotund en una carta que "l'AMB és titular del servei de subministrament d'aigua en baixa i, l'empresa Aigües de Barcelona és l'Empresa Metropolitana del cicle integral de l'aigua i, en particular, de l'abastament d'aigua en baixa dels 23 municipis que formen part del seu àmbit territorial de prestació de servei".





Afegint que "com a conseqüència del Decret estatal que declara l'estat d'alarma per la crisi sanitària del Covid-19, l'empresa Aigües de Barcelona, va haver d'adoptar una sèrie de mesures, que consistien, entre altres" en la suspensió temporal de la lectura física de comptadors "(lectura estimada)."





És a dir, que Badia va reconèixer, sense poder negar-ho, que l'empresa va aplicar estrictament el Reglament Metropolità de l'AMB vigent i concretament el seu article 60 que preveu els supòsits en què l'empresa pot optar per fer una "lectura estimada" dels comptadors de l'aigua. Per Badia, l'aplicació del Decret Estatal publicat al BOE, que "declara l'estat d'alarma pel Covid-19" és un dels supòsits previstos, de manera que cap aplicar el Reglament de l'AMB de lectura estimada i aplicació de mètode de facturació subsegüent.









Badia, en aquesta ocasió va explicar en diversos tuits el que portava dos dies negant, primer el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, a la roda de premsa de l'1 de setembre, i després en diferents mitjans de comunicació la pròpia alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també presidenta de l'AMB. Per tant, tots dos seguint la literalitat del manifestat en el Decret formal amb segell de l'AMB i signatura d'Eloi Badia, haurien mentit tal com van manifestar tant el portaveu del PP a l'AMB, Miguel Jurado, com la portaveu de Ciutadans, Llum Guitarte en declaracions a CatalunyaPress.





Al fil dels seus tweets Eloi Badia també va reconèixer que s'ha "produït una acumulació (de consum d'aigua) que no es va cobrar durant el confinament". Una cosa que el regidor va admetre sense manies, afirmant després que ha fet que "en algunes llars passessin d'un tram de despesa d'aigua a un altre superior" i afegeix "encareix exponencialment el preu de l'aigua". Parlant clar, el Reglament de la pròpia AMB fa que el pas "d'un tram d'aigua a un altre sigui exponencialment més car". Cosa que no té a veure amb l'acció de l'empresa que el factura AGBAR, sinó que té a veure amb l'aplicació i el redactat del propi Reglament de l'AMB, de què ara s'han adonat les butxaques de molts barcelonins.





Tot i admetre totes aquestes coses al seu fil de Twitter, Eloi Badia acaba el seu fil manifestant que "la introducció de la taxa de recollida de residus municipal de Barcelona no ha tingut" res a veure "amb la pujada a la factura de l' aigua". I va insistir Badia no suposarà més "que entre 4 i 8 euros bimensuals a la factura". Cosa que no era certa perquè la taxa seria més o menys alta en funció del consum que cada família fes de l'aigua, com s'ha vist que és en realitat.





Badia s'acollia en el seu escrit al fet que la petició que formula es basa en l'informe del Servei de Supervisió de Concessions de data 3 de setembre de 2020, que avalua i titlla de "disfunció", que no "error", el que ha passat en la facturació del servei d'abastament d'aigua.





Per tot el això en les seves facultats atribuïdes a la seva Vicepresidència i per proposta de la Direcció de Serveis del cicle de l'aigua, afirma al seu DECRET que requereix "a Aigües de Barcelona, que en la següent factura de tots els usuaris que s'han vist afectats es procedeixi a la regularització "del que diu és una "disfunció "provocada en el càlcul de la quota de consum i la resta de conceptes inclosos a la factura de l'aigua en aplicació de l'article 60 del Reglament del servei metropolità del cicle integral de l'aigua i procedeixi a recalcular les factures emeses amb un consum estimat, reparteixi linealment la diferència del consum durant tot el període global de la facturació, regularitzant la diferència resultant en la propera factura ".





És a dir, que AGBAR refacturi i agafi la diferència entre el consum estimat i el real i el divideixi entre el període de facturació restant d'agost a desembre i inclogui el primer import mensual en les subsegüents factures. D'aquesta manera no es cobrarà de cop la diferència de consum producte del confinament, però es cobrarà igual prorratejat en els propers mesos, per fer un salt al canvi de tram en el consum mensual que aplicant el Reglament estrictament li tocaria pagar als barcelonins segons la pròpia AMB en el seu article 60.





D'aquesta manera Badia reconeixia, i ara nega, d'una banda, que el Reglament de l'AMB s'havia vist superat per una pandèmia i que la facturació es modifica pel seu Decret, però no perquè hagi estat un error comès per AGBAR com va acusar l'alcaldessa en una entrevista a la ràdio.





La "disfunció" a la qual es referia Badia, segons ell mateix admet "ha estat creada pel propi reglament de l'AMB", que com pot apreciar-se no preveia un estat d'excepcionalitat provocat per aquesta pandèmia del Covid-19, i no AGBAR . La situació d'excepcionalitat viscuda per la pandèmia ha superat a allò previst en el Reglament de Servei Metropolità del cicle integral de l'aigua".





I d'aquesta manera la taxa de residus de l'Ajuntament de Barcelona tècnicament va demostrar estar lligada al consum d'aigua i els seus trams, com van poder comprovar per si mateix tots els barcelonins en la seva pròpia factura del mes d'agost i subsegüents. D'aquí que amb urgència es retirés sense fer massa soroll.





De fet en el propi informe del Servi del Cicle de l'Aigua de l'AMB a què ha tingut accés CatalunyaPress es deia literalment que "es considera que la situació d'excepcionalitat viscuda ha superat el que preveu el Reglament del servei metropolità del cicle integral de l'aigua, i per tant, s'hauria de procedir d'un altre manera, de manera que el que paga l'usuari pel servei de proveïment d'aigua i pel cànon de l'aigua s'ajusti més als trams realment consumits que si s'hagués produït la lectura del comptador, i no d'acord al consum artificial provocat per una regularització de la lectura estimada d'un període de facturació al següent, sense esperar que sigui l'usuari qui realitzi la reclamació".