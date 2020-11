El Govern central aprova la nova llei del joc per frenar l'addicció a les apostes en línia

El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts el projecte de reial decret de Comunicacions Comercials de les activitats de el joc, que regula la publicitat del joc i les apostes en línia, segons fonts de l'Ministeri de Consum.





La nova norma prohibirà la publicitat en tots els suports, excepte en una franja horària de 01.00 a 05.00 hores. Així, estarà prohibida a Internet, en la premsa escrita, així com a la resta de mitjans i suports publicitaris, entre d'altres qüestions. La nova norma impedirà també la publicitat de cases d'apostes a les samarretes dels jugadors dels clubs de futbol.





L'Executiu ja havia manifestat la seva voluntat d'agilitar aquesta tramitació davant l'increment del consum de jocs d'atzar detectat durant el confinament. En aquest sentit, a principis de setembre, el ministre del ram, Alberto Garzón, ja va manifestar que, durant l'estat d'alarma, es va registrar un augment en el consum d'aquest tipus de jocs que afectava "més als barris més pobres en els que és més fàcil que cali el missatge que si la situació econòmica és dolenta, és possible que en un dia es pugui solucionar".





En la mateixa línia es va expressar el passat 22 de setembre a l'ésser preguntat per aquesta qüestió al Senat, on ha explicat que la problemàtica dels jocs d'atzar i d'apostes "té una creixent consciència social en contra per tot el que arrossega".





"És un sector i una problemàtica en alça, que té una afecció en els sectors més vulnerables com la gent més jove o als barris obrers. El sector està creixent sobre l'esquena de sectors molt vulnerables", ha lamentat Garzón, en referència als "espais verds tancats però no les cases d'apostes". Així mateix, ha assenyalat que, en 2019, el 40% dels nous jugadors d'apostes tenia menys de 26 anys.





NO A LES SAMARRETES

D'altra banda, la setmana passada, Garzón va enviar una carta als presidents dels 25 clubs de futbol que han signant contractes de patrocini per als propers anys amb empreses d'apostes, en què avisava "que han extingir els seus contractes de publicitat de apostes a al final de temporada ".





Fonts del departament que dirigeix Alberto Garzón van detallar que diversos d'ells havien sol·licitat moratòries de fins a tres anys -similars a les de l'entrada en vigor de la publicitat del tabac- per poder seguir exhibint les seves patrocinis. La resta de clubs de Primera i Segona Divisió van rebre també una altra carta de caràcter informatiu al respecte.





El ministre de Consum ja va recordar a l'octubre als clubs de futbol la seva "funció social" i ha lamentat que alguns equips estiguessin "fent un pols" al Govern amb la signatura de contractes amb cases d'apostes tot i la imminent aprovació de l'esmentat decret.