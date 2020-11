'L'últim concert' de les sales musicals

La sala Apolo va obrir les seves portes el 1943. Més de tres quarts de segle després, la pandèmia podria acabar amb ella. El mateix passa amb altres sales emblemàtiques de la ciutat comtal, com Razzmatazz o Luz de Gas, i de la resta d'Espanya.









Les sales de música han arribat a una situació límit després de més de vuit mesos tancades. Ara, han decidit unir-se i celebrar un concert que, asseguren, podria ser l'últim per a moltes d'elles. Sota la campanya 'L'últim concert', que se celebrarà el 16 de novembre en streaming, tractaran de visibilitzar la complicada situació en què estan.





Les sales espanyoles, que compten amb gairebé 5.000 treballadors directes, han assenyalat que el sector de la música en directe és un dels més perjudicats per la situació provocada pel coronavirus. Des del març, les sales han cancel·lat prop de 25.000 concerts i calculen que les pèrdues acumulades fins a final d'any sumaran prop de 120 milions d'euros.





Els treballadors i propietaris del sector han assenyalat que porten suportant l'endeutament durant "massa mesos, amb la incertesa que la possible data d'obertura genera a les empreses i els seus treballadors", amb despeses fixes i sense ingressos.





La Plataforma de Sales de Concerts ha urgit a un pla de rescat o la hibernació de despeses fixes "per poder resistir i seguir oferint música en directe quan la situació sanitària ho permeti" i la resta dels espais culturals de pública concurrència recuperi la seva activitat, i ha assenyalat que "com a mínim" 15 sales han tancat definitivament les seves portes. A més, ha criticat la inacció política pel que fa al reconeixement real de les sales com espais culturals.





Les sales han anunciat que el proper 18 de novembre s'han unit per celebrar "el que podria ser 'L'últim concert" amb la col·laboració de diversos artistes i es podrà veure en' streaming 'de forma gratuïta a partir de les 20 hores a www .elultimoconcierto.com .





La Plataforma de Sales de Concerts està formada per l'Associació Cultural Coordinadora Estatal de sales privades de música en directe (Acces), Aragó en Viu, l'Assocació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), Cultura Live i La Nit en Viu.