Lady Gaga dona suport a Joe Biden i actuarà al tancament de la seva campanya

Lady Gaga ha brindat el seu suport a Joe Biden des de l'inici de la campanya. En el seu últim dia de campanya a Pennsilvània, l'artista actuarà a última aparició de Biden abans de les eleccions de dimarts.









Gaga cantarà aquesta nit en un autocine a Pittsburgh, on Biden tancarà la seva campanya. "Els veig en l'esdeveniment de Joe! Necessitem tots els vots, facin un pla per votar. Aquesta elecció depèn de vostès ", va escriure Lady Gaga a Instagram.





Fa uns dies, Lady Gaga va compartir en xarxes socials un vídeo animant als seus fans a votar. Per al vídeo es va vestir amb els 'outfits' de les seves cançons més famoses. "Quan anunciïn qui va guanyar quedarà molt clar en què s'ha convertit aquest país. El que escullis fer t'afectarà. El vot més crític en aquest moment és el que aquest país potser mai arribi a veure, el teu ", deia en el vídeo.





També va voler enviar un missatge als fans que no creuen en la política: "potser estiguis cansat de totes les disputes partidistes, frustrat pel tancament de la pandèmia, no t'agraden cap de les opcions o simplement estàs tan desanimat per l'estat de la nació que ja no vols ser part de el sistema ".