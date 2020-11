Un tiroteig al centre de Viena deixa diversos ferits

Diverses persones han resultat ferides aquest dilluns en un tiroteig al centre de la capital d'Àustria, Viena, segons ha informat la Policia local, que de moment no ha donat més detalls sobre el succeït.





















La Policia ha informat a través de Twitter que "s'han registrat trets" al centre de la ciutat, on s'han produït "ferits". "Mantinguin-se allunyats de tots els espais públics o el transport públic. No comparteixi vídeos o fotografies", ha demanat.





Minuts abans, la Policia havia informat d'una "gran operació" al centre de la ciutat. Mitjans locals han recollit que el tiroteig hauria tingut lloc en Schwedenplatz, prop d'una sinagoga, si bé de moment no hi ha confirmació oficial sobre això.





El president de la comunitat israeliana a Viena, Oskar Deutsch, ha dit que no pot confirmar si la sinagoga ha estat objectiu de l'atac, i ha destacat que el temple "portava tancat diverses hores". "No hi ha gent dins", ha explicat, segons el diari 'Der Standard'.





Per la seva banda, el Ministeri de l'Interior ha dit que podria tractar-se d'un atac terrorista, sense confirmar-ho de moment, tal com ha informat l'agència estatal austríaca de notícies, APA.