Calvo carrega contra els comentaris "inapropiats" de Simón i l'insta a disculpar-se: "Les dones demanem respecte"

La vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, ha carregat aquest dimarts contra els comentaris "inapropiats" i "absolutament desafortunats" del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, contra les infermeres.









En una entrevista a Canal Sud Ràdio, Calvo ha instat a Simón a oferir una "disculpa" ia explicar que les seves paraules no poden "formar part de cap missatge raonable." Haurà de dir alguna cosa, perquè això no pot formar part d'un país on les dones demanem respecte ", ha asseverat.





Les declaracions de Simón, que han estat denunciades davant l'Observatori de la Imatge de Dones pel PP, es van produir en una entrevista online recollida al canal de Youtube dels germans Pou. En la mateixa, li preguntaven si li agradaven "les malalties infeccioses o les infermeres infeccioses".





"Fernando, hi ha hagut aquí una cosa que no ens ha quedat molt clara quan has començat amb aquesta pregunta. No ens ha quedat molt clar si t'agradaven les malalties infeccioses o les infermeres infeccioses", li preguntaven, al que Simón, va respondre que "no els preguntaven si eren infeccioses o no, això es veia uns dies després".





Segons la vicepresidenta, aquest tipus de comentaris "segueixen aprofundint en estereotips que no ajuden gens a la igualtat" i són contra els quals les "feministes i tantíssims homes" lluiten dia a dia. "Comprenc l'esforç durant tants anys de la infermera i de tot el que recau en ella. És un cos que no es mereix un missatge d'aquesta naturalesa", ha apuntat Calvo.





"Trobo que hi ha una situació en què, amb consciència o sense del que s'està dient, no forma part de la feina i de la posició de responsabilitat que ell té, i per tant a títol personal i d'home d'aquest país ha de comentar en termes de disculpa que això no pot formar part de cap missatge raonable", ha insistit la vicepresidenta que, amb tot, ha volgut" distingir la professionalitat de Simón d'un comentari absolutament desafortunat.