Barcelona celebrarà el Cap d'Any amb focs artificials descentralitzats

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jame Collboni (PSC), ha explicat que l'espectacle de pirotècnia que dóna la benvinguda a l'any nou a Barcelona seguirà l'exemple de les Festes de la Mercè i es descentralitzarà perquè els veïns els puguin veure des les seves cases.









"Ni que estiguem a casa, hem de poder celebrar el Nadal i el Cap d'Any", ha dit en una entrevista de Betevé recollida per Europa Press, en què ha dit que el dispositiu per celebrar Cap d'Any encara està en fase de disseny.





No obstant això, el regidor ha avançat que no hi haurà cap festa multitudinària al carrer: "Que tothom s'oblidi d'anar a Reina Maria Cristina. No hi haurà possibilitat de fer grans concentracions de gent a l'espai públic, com és obvi", ha assenyalat.





Tot i la pandèmia del coronavirus i de les seves conseqüències socials i econòmiques, Collboni ha animat els barcelonins a acomiadar l'any 2020 i donar la benvinguda al 2021 amb, com a màxim, sis amics o familiars del grup bombolla.





En relació a les llums de Nadal, l'Ajuntament preveu encendre-el 26 de novembre, amb l'objectiu d'ajudar al sector comercial i animar les compres per a les dates: "Els comerciants volen vendre, no subvencions", ha assegurat.