Detectat un brot de Covid-19 a la presó de Lleida amb 36 positius

La Conselleria de Justícia de la Generalitat ha confirmat que s'ha detectat un brot de Covid-19 al Centre Penitenciari de Ponent de Lleida, en el qual s'hi ha 36 casos positius, tots ells en el mòdul 4.









Segons ha avançat la Conselleria, les proves PCR que s'han realitzat als interns de la lliçó han donat com a resultat 36 positius i 52 negatius.





El sindicat CSIF ha explicat que ha enviat una circular a tots els seus afiliats en què reclama implementar horaris, torns, restringir l'entrada de voluntaris i suspendre les comunicacions.





Segons el sindicat, l'equip directiu ha decidit separar els interns positius de la resta a l'interior de la lliçó i ha iniciat les gestions perquè es facin proves PCR als funcionaris.





La central sindical ha mostrat la seva preocupació per la possible extensió de virus i ha argumentat que els interns de la lliçó quatre són majoritàriament els que tenen millor comportament i treballen en diverses tasques a la presó, com recollir les escombraries.





El sindicat ha criticat la nota interpretativa conjunta de la Secretaria de mesures penals, reinserció i atenció a la víctima i de la Direcció General de la Policia, del 30 d'octubre, "per la qual les famílies d'interns es podien moure per tot Catalunya per comunicar amb els familiars, mentre que tots els municipis estaven confinats ".