Germà Gordó declara aquest dimarts a l'Audiència Nacional com a investigat pel presumpte blanqueig a CDC

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata prendrà declaració en qualitat de investigat a l'exgerent de l'extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Germà Gordó aquest dimarts en relació al presumpte blanqueig de capitals en petites quantitats del partit que s'investiga dins el cas conegut com '3 per cent'.









El titular de Jutjat Central d'Instrucció número 5 va acordar el 23 d'octubre imputar Gordó després que l'extresorer del partit Daniel Osàcar li apuntés com el responsable que controlava el sistema de blanqueig en petites quantitats.





Així, el magistrat va acceptar la petició realitzada per la Fiscalia Anticorrupció, que considera que la declaració d'Osàcar va posar de manifest que "el sistema d'aflorament de diners en efectiu", que ja s'havia descrit en anteriors informes de la Fiscalia en aquesta peça separada , "va ser ideat per Germà Gordó".





Per conèixer la seva versió dels fets, el jutge l'emplaça al proper 3 de novembre, a les 11.00 hores, perquè comparegui per videoconferència des dels jutjats de Barcelona.





VIES D'"APROPIACIÓ DE RECURSOS"





En la resolució, el jutge explica que en aquesta causa s'investiga la presumpta estructura posada en marxa i les diferents vies il·legals d'"apropiació de recursos" a CDC. Una primera via serien els pagaments encoberts al partit, sota l'aparença de donacions, a través de fundacions vinculades a CDC, CATDEM i Fundació Fòrum Barcelona.





La segona forma de recaptar recursos seria mitjançant la recepció de grans quantitats de diners en efectiu i, finalment, mitjançant la triangulació amb empreses que assumien pagaments directes a terceres persones per serveis prestats al partit.





"Algunes d'aquestes vies d'accés no van ser sinó l'evolució sofisticada d'altres anteriors més elementals, passant-se de manera gradual d'un sistema basat en major mesura en el lliurament de quantitats en metàl·lic a un sistema més complex, en el qual es beneficiava il·lícitament a CDC mitjançant l'abonament directe de factures per part de determinades empreses a tercers, per serveis prestats a CDC i no per descomptat a aquestes empreses pagadores ", indica el magistrat.





Afegeix la interlocutòria que mitjançant aquests manejos CDC generava i posseïa quantitats de diners en efectiu, no declarat, procedent d'empreses que buscaven, al lliurar-les, ser beneficiades en la contractació pública o congraciar-se amb els jerarques del partit.





EL 'PITUFEO' AMB SUPOSATS DONANTS





Atès que aquestes quantitats de diners havien de fer aflorar d'alguna manera, assenyala de la Mata que des de CDC van buscar la col·laboració de persones pròximes al partit, i van posar en marxa una operativa de blanqueig de capitals mitjançant un clàssic sistema de 'pitufeo' que, aplicat a l' cas, consistiria que cadascuna aquestes persones ingressava al compte del partit polític CDC una quantitat de diners equivalent a la que prèviament o posteriorment el propi partit li lliurava al, en principi, supòsit donant voluntari, amb coneixement del seu origen il·lícit.





"Una conducta com la descrita, de quedar acreditada, té sens dubte rellevància penal, pel que fa als supòsits 'donants' realitzen aquesta activitat exactament per ocultar el veritable origen dels diners ingressat en el compte del partit", conclou l'instructor.





En el seu escrit, De la Mata destaca també que, tal com indica el fiscal, en les declaracions de les persones investigades s'ha exposat de manera coincident que les donacions es van realitzar a sol·licitud tant d'Osàcar com de Viloca, els que ostentaven la condició de tresorers de CDC.





Pel jutge, l'avanç de la instrucció ha permès establir que les donacions podien ser actes d'aflorament de diners que els havia estat lliurat per CDC, procedent de l'delicte.





Entre els elements que el sustenten, exposa que les quantitats tenien una "sorprenent homogeneïtat", de 3.000 euros, que les dates en què es produeixen són pròximes, que les quantitats no eren quotes d'afiliats, que tampoc eren pagaments per aportacions al partit realitzades pels seus càrrecs electes amb càrrec als seus salaris públics o que tampoc es corresponien amb una campanya de donacions que hagués dut a terme CDC, sol·licitant un esforç extra als seus militants.





OSÀCAR, DECLARACIÓ CLAU





L'instructor apunta que a tot això s'afegeix la declaració d'Osàcar, que va efectivament confirma que "l'operativa descrita corresponia a una operativa dissenyada amb la finalitat de rentar diners generats per CDC de forma il·lícita".





D'aquesta manera, gràcies a les donacions aconseguides, aconseguien "quadrar els dèficits pressupostaris que cada any es generaven per la diferència existent entre els ingressos previstos amb els realment generats pel partit".





"Afirma en la seva declaració que la persona que directament i personalment va idear aquesta operativa, la va planejar i va dirigir la seva implementació va ser el llavors gerent del Partit, Gordó Aurabell", afegeix el jutge.





Explica a més el magistrat que Osàcar va explicar que amb aquest afany, Gordó va identificar cada any (al menys 2008 i 2010), una llista de potencials "donants" d'entre membres i simpatitzants de CDC, i li va encomanar que els cridés personalment, proposant-los que efectuaran una donació de tres mil euros al partit CDC mitjançant xec bancari nominatiu, a canvi de rebre la mateixa quantitat en diners en efectiu de procedència il·lícita, que els lliuraria en mà el mateix Osàcar.





LLISTA DE PARTICIPANTS EN L'OPERATIVA





Per dur a terme la maniobra es va facilitar Osàcar, per una persona del Departament de Comptabilitat i Finances de CDC, que no ha estat de moment identificada, una quantitat en efectiu equivalent aproximadament a tres mil euros per cadascuna de les persones incloses en la llista.





Un cop rebuda aquesta quantitat, el tresorer va procedir d'acord amb l'ordenat per Gordó a les persones incloses a la llista, va rebre els xecs nominatius per import de tres mil euros d'aquelles que van acceptar participar en l'operativa, i els va lliurar a canvi, a cada 1, tres mil euros en efectiu.





Es van estendre i van signar rebuts pel lliurament de l'xec nominatiu i no es va fer el mateix amb el lliurament de la quantitat en metàl·lic, que no es va documentar cap manera. Seguidament, Osàcar va lliurar personalment i en mà la quantitat sobrant a Gordó, segons l'acte.





La declaració de Gordó tindrà lloc una setmana després que el successor d'Osàcar en la tresoreria, Andreu Viloca --també investigat en aquesta causa-, declarés davant del jutge que no tenia constància de cap sistema de blanqueig de capitals, al menys des 2011, any en què va accedir a l'càrrec.