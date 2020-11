Gairebé el 80% dels espanyols reconeixen que no substitueixen la mascareta després excedir el seu temps d'ús

El 79,8 per cent dels espanyols afirma tenir descuits i no substituir la mascareta un cop complert el seu temps d'ús, tot i saber quan reemplaçar-la, sent un problema més habitual en homes, segons un estudi dut a terme per Tendències Cofares sobre els hàbits de protecció enfront la Covid-19.













Així, cal recordar que, depenent de el tipus de mascareta, varia el temps d'utilització, que haurà de ser marcat pel fabricant. En termes generals, el Ministeri de Consum determina que, per garantir la seva eficàcia i, per tant, la protecció enfront de la Covid-19, les mascaretes han de reemplaçar cada quatre hores.





En aquest sentit, el recent anàlisi Tendències Cofares sobre els hàbits de protecció enfront la Covid-19 revela que la majoria dels espanyols (el 82,5%) asseguren que ho tenen clar i són conscients de les hores de recanvi, demostrant així un coneixement alt del seu ús. Es detecta una major consciència per part de les dones (87%) enfront dels homes (78%).





Preguntats per l'establiment on adquirir les màscares, el 83,8 per cent dels espanyols considera que la farmàcia és el lloc més segur i que més garanties ofereix. Després d'ella, el supermercat queda com a segona opció, amb un 9 per cent, i les plataformes en línia com a tercera, amb un 7,2 per cent.





Pel que fa a l'àmbit laboral, es detecta un ús estricte de la mascareta, ja que el 71 per cent assegura que la utilitza durant tota la jornada. D'altra banda, el 17 per cent no la fa servir en el seu lloc per complir les mesures de distanciament, i el 12 per cent dels empleats ho fa depenent del dia i de amb qui es vagi a relacionar.





ADAPTACIÓ A la MASCARETA





En general, els espanyols s'han adaptat bé a la utilització de la mascareta. De fet, el 67 per cent assegura no haver tingut cap problema en això o haver-se adaptat més ràpid del que esperava. En aquest punt, les dones (39,8%) reconeixen en major mesura que els homes (26,6%) que el seu ús els segueix resultant incòmode i no s'adapten a portar-les.





Per rang d'edat, són les generacions més joves les que s'han adaptat més ràpid a l'ús de la màscara o no han tingut problemes per a això. Així ho assegura el 74,2 per cent dels enquestats de la Generació Z (18-25 anys), el 67,3 per cent dels Millennials (26-35 anys), el 60,7 per cent de la Generació X ( 36-55 anys) i el 65 per cent dels 'Boomers' (més de 55 anys)





Més enllà de l'ús de la màscara, l'anàlisi de Tendències Cofares ha avaluat també les preferències dels espanyols pel que fa a higiene de mans. Així, s'ha detectat que el 75 per cent dels enquestats prefereix utilitzar aigua i sabó abans que gel hidroalcohólico.





A més, no hi ha hagut grans canvis en la freqüència de presa de temperatura arran de la pandèmia. A nivell global, el 53 per cent afirma no prendre més la temperatura, i de nou són els més joves els que es mostren més sensibles al respecte. Són els enquestats de la Generació Z (61%) i els Millennials (59%) els que més han incrementat la freqüència de presa de temperatura, enfront de el grup de la Generació X (40%) i els Boomers (26%).