Dimiteixen set membres de la direcció de l'ANC al no compartir l'estratègia davant les eleccions

Set membres del Secretariat Nacional de l'ANC, la direcció de l'entitat, han dimitit per no compartir l'estratègia que es va acordar seguir de cara a les eleccions previstes el 14 de febrer, que es limitarà a fiscalitzar als partits independentistes comparant públicament els seus programes electorals per evidenciar els que estan per la unilateralitat i els que no.









Segons ha publicat El Món, les set persones que han dimitit, entre els 73 membres que integren el Secretariat Nacional, són Laura Camp; Jordi Roset; Lluís Maynau; Pep Fort; Àlex Roca; Esther Sancho i Lluís Torrent, i gran part d'ells van signar una proposta que demanava el vot per les formacions que optaven per la via unilateral explícitament, que no va prosperar en l'últim ple celebrat el 25 d'octubre.





En el comunicat que han emès, asseguren que no dimiteixen perquè no s'aprovés la proposta que van presentar, al·legant que això els ha passat en altres ocasions i han seguit endavant.

Així, afegeixen que la seva dimissió respon a l'estratègia que va aprovar la majoria de la direcció de l'ANC: "Per això hem decidit no seguir formant part del Secretariat Nacional".





"El pas que donem és molt dolorós per a nosaltres. Hem dedicat a l'ANC moltíssimes hores i anys intensos, molts esforços, i ara s'ha acabat. No romandrem al Secretariat Nacional per fer filibusterisme", recalquen.





ALTRES ESPAIS





Per això, asseguren que han decidit buscar altres espais on seguir treballant per la independència de Catalunya: "Com hem fet sempre, no sabem ni volem fer una altra cosa", puntualitzen.





Després d'assegurar que havien cregut que amb el nou Secretariat Nacional, aprovat al març, podrien avançar, adverteixen que "no es poden fer passos enrere i cal implementar el mandat de l'1-O, i cal fugir del processisme i de l'autonomisme" .