El PP reclama a Colau la devolució dels sobrecostos de la TMTR cobrats al petit comerç a la factura de l'aigua

El Grup Metropolità del Partit Popular a l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha reclamat al govern metropolità, presidit per Ada Colau, la devolució dels sobrecostos cobrats al petit comerç amb la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR).









Miguel Jurado, portaveu el Grup Popular a l'AMB ha recordat que el vicepresident d'ecologia, Eloi Badia va reconèixer en el ple metropolità de l'octubre passat, que el petit comerç pagava una taxa major de la corresponent, un error que ha suposat uns sobrecostos d'entre 30 i 150 € anuals. "Alguns comerços poden tenir acumulat fins a 750 € d'excessos de pagament durant els últims cinc anys, una quantitat que hauria de ser rembolsada perquè no suposi una estafa fiscal al comerç".





"Ara es reconeix que des de fa anys s'està cobrant de més al comerç metropolità amb la taxa de tractament de residus TMTR, just quan a Barcelona s'ha aprovat una nova taxa de recollida d'escombraries que incrementa la tributació del rebut de l'aigua".





Jurat ha recordat que "a partir de 2021 es pretén esmenar aquest excés de cobrament, però sense efectes retroactius per tornar el cobrat de més amb la taxa metropolitana".





En aquest sentit, considera "un abús fiscal de l'AMB", ja que el mateix Badia va reconèixer en el ple metropolità que se seguirà cobrant com fins ara el sobrecost al comerç fins que el padró no es rectifiqui, el que podria allargar-se fins més d'un semestre.





Finalment, Miguel Jurado ha reiterat la petició del PP perquè es separi del rebut de l'aigua, les taxes com la TMTR i la nova taxa de recollida d'escombraries de Barcelona. "Colau i Badia volen amagar els seus excessos fiscals dissimulant a la factura de l'aigua per no donar explicacions dels seus cops de destral fiscals".