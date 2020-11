El jutge manté el tercer grau a Bassa i Forcadell a l'espera de la resolució del Suprem

El titular de Jutjat de Vigilància Penitenciària 1 de Catalunya ha desestimat aquest dimarts la petició de Fiscalia per donar efectes suspensius al seu recurs contra el tercer grau de l'exconsellera Dolors Bassa i l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell, que mantindran la semillibertat fins que el Tribunal Suprem (TS) resolgui l'assumpte.













En dues actuacions consultats per Europa Press, el magistrat rebutja la petició de l'fiscal --Volia suspendre cautelarment el tercer grau fins que el TS resolgui el assumpte--, i recorda que el tercer grau no ha estat suspès fins ara per cap de les dues .





La Fiscalia de Vigilància Penitenciària va presentar dilluns un recurs d'apel·lació davant el Suprem per tombar al tercer grau de Forcadell i Bassa, i el tribunal que les va sentenciar podrà prendre l'última decisió sobre la classificació penitenciària de totes dues.





A l'justificar per què rebutja la suspensió cautelar de la semillibertat, el jutge recorda que la interlocutòria de dimarts passat en què va desestimar un primer recurs de l'fiscal permet a les parts recórrer la decisió, "el que implica la no executivitat de l'esmentat acte" fins que sigui ferma.





Per això, argumenta que "cal entendre que la situació de grau queda a l'igual que anteriorment a l'esmentada resolució, en tant que no ha estat objecte de revocació", és a dir, les dues mantenen la semillibertat perquè cap decisió judicial l'ha tombat fins ara.





Així, tot i que se suspengui la resolució del jutge que va avalar el tercer grau concedit per les juntes de tractament, ambdues mantenen la semillibertat: "Trobant des de l'inici de la tramitació la penada en situació de tercer grau, s'ha d'entendre que prossegueix en aquesta situació en virtut d'acord administratiu d'immediata execució, que no ha estat revocat, en tant l'acte objecte de recurs no ha creat tal realitat de grau sinó que l'ha ratificat ".





ARGUMENTS





En els recursos presentats pel fiscal, ha sostingut que el tercer grau és incompatible amb la condemna a Bassa i Forcadell, que al seu parer ha de ser "un mitjà d'utilitat social i d'intimidació a l'delinqüent", i ha considerat que la semillibertat deixaria impune el delicte pel qual van ser condemnades.





A més, assenyalat que no han complert una quarta part de les seves condemnes per sedició, la Fiscalia considera que no hi ha "autèntica assumpció delictiva", perquè Forcadell i Bassa van reconèixer els fets pels quals van ser condemnades, però no el delicte pel qual se les condemnar, i tampoc s'han sotmès a cap programa penitenciari de tractament específic per a condemnats per sedició.





En canvi, el jutge va destacar a l'ratificar el tercer grau d'ambdues que havien reconegut els fets i afirmat ser conscients de la conseqüències dels seus actes, i sobre Bassa va afirmar que "sense renunciar a la ideologia, matèria no punible òbviament, exhibeix recursos adequats per abordar alternatives diferents als fets de sentència ".





El fiscal sosté que el tercer grau implicaria un "buidatge del contingut de la pena", mentre que el jutge va assenyalar en el seu acte que el tercer grau no és un indult atenuat sinó una modalitat de compliment de la condemna.